港版國安法︱港大連儂牆使用期明屆滿校方仍未覆續約申請 學生會會長：不樂觀

特首林鄭月娥日前在行會前記者會上主動提及港大連儂牆被藍絲破壞一事，稱有需要時執法機關可介入，協助學校處理《國安法》相關問題。港大與學生會之間就連儂牆位置的協定使用期限亦將於明日（8日）屆滿。學生會指，已向校方提交續約申請，校方至今尚未回覆。會長指，校方雖稱結果出爐前不會拆除連儂牆，但對連儂牆獲「續約」不感樂觀。

港大學生會葉芷琳表示，早前已向校方的設施委員會（Amenities Committee）申請繼續使用大學街上層多套桌椅作連儂牆之用，惟至今日下午仍未接獲學校回覆，她亦難以估計校方將在何時交代結果。她續表示，雖然校方曾表示在公佈結果前不會拆除連儂牆，但她坦言林鄭日前開腔向各大學施壓，對申請結果不感樂觀，學生會須待結果正式公佈再商討會否有後續行動。

港大發言人日前覆稱，校方目前正仔細研究及了解《港區國安法》條文的詳細内容及相關實施細節。位於大學街上層的三組枱椅組合，早前分配予學生會使用，主要供各屬會舉辦活動，協定使用期限至2020年10月8日屆滿，大學會審視該位置未來的用途。

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