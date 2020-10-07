武漢肺炎︱China Secret泰籍群組或現三代傳播 袁國勇：疫情或已反彈 市民應減少到食肆酒吧

尖沙嘴China Secret 酒吧及泰籍群組至今有9人確診及一人初步確診，其中一名泰籍女子（第5141號個案）因曾於9月23日到過China Secret及與同鄉居於尖沙嘴豪麗大廈，將酒吧及泰籍群組串連起來。根據各人病發時間，China Secret首名確診者是被指做陪酒的第5098號個案泰籍女子，9月26日病發，疑傳染給IVE男生，男生再傳染家人；另一方面，居於青衣的泰籍主婦於10月1日病發，疑傳染給一起行街的同鄉，再傳染居於豪麗大廈的泰籍女子，整個群組或已現三代傳播。

至今衞生防護中心錄得China Secret酒吧有3宗確診個案及一宗初步確診個案，3宗確診個案中，最先病發是第5098號個案的26歲女子，被指9月23日於酒吧內做陪酒，疑傳染給同日到酒吧，於9月29日病發的IVE男生（第5107號個案），男生再傳染同住而沒病徵的82歲家人（第5112號個案）。

另一名同日到China Secret的第5141號個案36歲泰籍女子，10月6日病發，按病發日子不似由她傳染給同住於豪麗大廈的同鄉。不過居於青衣長宏邨的27歲泰籍主婦（第5111號個案），10月1日病發，有可能傳染給曾一起到尖沙嘴及旺角行街的第5130號個案泰籍女子。該女子10月4日病發，曾居於豪麗大廈；其餘3名同住於豪麗大廈的同鄉（第5123、5134及5142號個案），於10月3日至6日病發，有可能交叉傳染。

9宗確診個案中，有5名泰籍女子是非香港居民，不排除是逾期留港。第5123號個案曾與第5130、5134及5142個案同住，而第5141號曾與5134號個案同住。

專家：滯港泰國人或從事衞生監察範圍以外高危工作 構雙重風險

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，疫情可能已反彈，而最有可能導致疫情反彈是食肆及酒吧沒有遵守防疫措施，如超出顧客人數上限，食肆沒有分開員工傳菜及執枱等。雖然有些個案與食肆或酒吧沒有明顯關連，但最有可能仍是從食肆、公共交通工具或其他家庭成員感染。他認為現時市民應盡量減少到食肆及酒吧等高危地方。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，China Secret及泰籍群組已出現二至三代傳播，今次危機更大，因有兩個高危因素集合一起，除酒吧是高危場所外，也涉及社區邊緣群組，部份泰國人滯留香港或從事高危工作，於公共衞生系統監察範圍以外，構成雙重風險。

他又指，該些泰籍群組居住的環境及人較混集，「容易構成完美嘅傳播風暴」。即使關閉酒吧，泰籍社群內仍可能因同居或密切接觸而有隱形傳播。政府應盡快找出所有滯留人士及進行檢測，及避免有人滯留香港。

梁卓偉：即時繁殖率回升 政府太遲收緊措施或致大爆發

港大醫學院院長梁卓偉表示，武漢肺炎病毒即時繁殖率從0.4回升至0.6至0.7，數日後繁殖率可能升至1，即是每個感染者會傳播給1人。本港社區傳播鏈一直沒斷，估計未來數日確診個案只會上升，甚至呈幾何級數上升；建議政府盡早收緊防疫措施，如酒吧等不必要場所的社交距離措施，擔心太遲收緊，可能會引致社區大型爆發。

食衞局表示，政府在調整社交距離措施時，須平衡保障公共衞生、對經濟的影響及社會接受程度等各項因素。政府會繼續密切留意疫情發展，並適時公佈最新的社交距離措施。

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