隔牆有耳：777暗寸689冇規冇矩（李八方）

成日喺fb博出位、好驚建制派唔記得佢嘅全國政協副主席、前特首梁振英，早排以佢嘅「803基金」名義入稟，要求教育局公開被裁定專業操守失當嘅教師姓名。最近聲稱信心返晒嚟嘅特首林鄭月娥，噚日暗寸689做法冇規冇矩、情緒化。

插新聞處只覆個別傳媒

777噚日好勇，喺行會前見記者，已經插教育局同新聞處，公佈取消教師註冊單嘢只回應個別傳媒查詢係「唔理想嘅做法」，又話唔係出正式新聞公報、連佢都冇法喺政府新聞處網頁搵到相關公佈，不過有新聞處中人吐苦水，話777根本唔熟悉傳媒運作，新聞處多年嚟慣常做法係唔會將個別傳媒嘅查詢喺新聞公報中公開，踢爆人哋獨家報道。八方奇怪，777做咗AO咁多年，冇理由唔知吓嘛？

插完教育局同新聞處，777俾記者問佢點回應803基金叫政府公開被裁定專業操守失當嘅教師姓名，呢個時候777又嚟料，佢話政府做事要跟原則做、要依法辦事，又話知道社會經歷紛爭，有時候會訴諸情緒，企喺乜政治立場，就用乜政治眼光去睇每一件事，777言下之意，係咪暗寸689唔跟原則、冇規冇矩做事，仲要情緒化、帶政治眼光教政府做嘢？777好似好勇，連689都暗寸，但點解佢聽到記者問陳同佳就頭也不回走人，唔敢留步答兩句呢？

李八方