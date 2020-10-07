穿梭巴司機撞死人 求情指連踩三更

【本報訊】九龍灣德福廣場去年9月發生奪命車禍，一輛來往德福與MegaBox的穿梭巴士駛出站頭後失控鏟上行人路，車頭撼向石柱始停下，三名途人走避不及被撞傷，其中一名男途人被夾在巴士車頭及石柱之間，內臟外露，傷重死亡，另兩名女途人亦告重創骨折。涉案司機昨承認危險駕駛導致他人死亡及嚴重受傷共兩罪，求情稱因被公司要求一日踩足三更，連續工作12.5小時，過勞下誤將油門當成煞車掣，釀成意外。法官將被告收監，下月20日判刑。

過勞下油門當腳掣

被告鄭秉富（53歲）的代表大律師求情指，被告的公司在案發前不久，以司機數目不足為由，將被告每天工作時數由10小時延長至12.5小時，被告雖有不滿，惟怕失去工作，無奈接受。案發當日。被告由早上8時起連踩三更，已出現過勞及精神難以集中，及至意外發生前，被告錯踩油門以為是煞車掣。

辯方指，事出突然，縱然再有經驗的司機亦難以招架。事後被告感震驚和難過，向受意外影響人士道歉，望獲輕判。

案發於去年9月12日傍晚6時47分，被告駕駛穿梭巴士於避車處上客後出車。當車轉入行車道時突然加速，衝向行人過路處撞倒38歲死者許世賢和兩名女傷者，37歲杜嘉琪和34歲陳淑云，直至撞向行人路上的混凝土石柱後才停下。

死者被夾於混凝土石柱與穿梭巴之間，身上多處嚴重受傷，下巴、胸口、右大腿及腹部裂傷，內臟外露，送院搶救後不治。杜和陳亦受重創，身體有不同程度的骨折，杜住院兩個月後出院，目前仍要借助枴杖步行。陳除骨折外傷，並患上創傷後遺症。

案件編號：DCCC387/20