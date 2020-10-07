平機會發現過度關注外貌成女性從政障礙 籲避免「好打得」標籤應注重表現

隨着全球的領導層越來越多女性領袖，更多人關注女性身居高層及領袖的挑戰與機遇。平機會早前進行調查，研究大眾對女性政治領袖的態度，調查發現，受訪者認為女性在體察民情及說服他人相信自己觀點的方面，表現較男性佳；在社會福利、教育的政策領域較擅長，較男性適合擔任社區及基層組織領袖。受訪的政治領袖則認為外界對女性領袖的外貌與私生活的過度關注，為女性參政的巨大障礙。

研究團隊於2018年12月至2019年1月進行調查，訪問了1,003名15歲以上的巿民，詢問他們對女性政治領袖的態度。研究發現，逾四分三受訪者認為男性與女性擔任不同的政治領導層級並沒有分別，但仍有約一成受訪者認為，男性更適合擔任官員及議員，有逾一成半認為女性更適合擔任社區或基層組織領袖。研究結果同時發現，受訪者普遍認為男性較擅長經濟商貿、國防保安及基建發展的政策領域，女性則在社會福利、環境及教育的方面表現較佳。

研究團隊其後訪問383名香港的政治領袖，亦得出與訪問巿民大致相同的結果。在與政治領袖的深入訪談中，發現照顧家庭、社會對性別的傳統看法，及社會對男女升職標準不同是女性成為政治領袖的障礙。

黃梓謙籲避免性別定型 批網絡評論阻女性從政

政治人物黃梓謙指，自己知道不少女性，特別是年輕一代對參政相當感興趣，惟他感嘆，自己過往工作的政黨，僅有一位女性領導層，且該名女領導層已處於半退休狀態。他呼籲大眾不應定型女性參政，他舉例指，不少人認為特首林鄭月娥「好打得」，其實無形中是一種對政治人物的標籤，他反問「好有親和力嘅（政治領袖）又得唔得？」，直指這類標籤會造成女性參政的障礙。

他又提及自己觀察到，不少女性政治人物都在社交媒體上被惡意騷擾，從改圖至批評她們的私生活及外表，屢見不鮮。他稱不少女性認為，「做公務員就好喇，（做政治人物嘢）啲拋頭露面嘅就唔好喇」，批評有關的網絡評論會將阻止女性投身政壇。中文大學的盧家詠博士鼓勵大眾應注重政治人物的表現與能力，而非其外貌及私生活。

平機會行政總監朱崇文博士認為，理想的政治人物比例應能代表不同社會人口的比例，香港女多男少，現時的男女政治領袖比例，仍遠低於本港男女人口的比例。為了讓更多女性參政，平機會建議，政府應進行更多公眾教育，如提升性別意識，提出女性領袖因外表而產生的壓力。平機會同時建議推出更多家庭友善政策，如彈性工作時間及育兒假，且提供其他有利於女性參政的措施，如性別比例制。

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