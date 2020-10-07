武漢肺炎︱殘疾院舍國寶之家爆疫 居民憂心：平時佢哋自由出入兼無戴口罩

位於葵涌石蔭路國寶樓的私營殘疾院舍「國寶之家」爆疫，院舍有多於一宗確診武漢肺炎個案，衞生防護中心今早已派員到場視察，據悉院舍內有約30多名院友，院舍或需撤離全部院友。記者今日（7日）下午到達現場，已有3名救護員身穿保護衣到場帶走一名院友。有住客指平日都會見到院舍內的院友自由出入，與張竹君在記者會上的說法脗合。

居於國寶樓二樓的吳小姐表示，今日得悉衞生防護中心到院舍將數名院友帶離，但不清楚被帶離的是否確診者。吳小姐透露，平日院舍裏的院友會自由出入，有在街上或公園見過院友「無戴口罩」，不清楚院舍是否有人規管院友外出。對於大廈有爆疫情況出現，吳小姐直言擔心，但不會暫時搬走，「惟有上落樓梯嘅時候消毒，佢哋（院友）都唔會上嚟，都係喺街度見到」。

另一名居於國寶樓的羅先生表示，據悉衞生防護中心昨日已帶走3名院友，今早亦見到中心人員到院舍帶走一人。羅先生表示，平日會見到院友自由出入，對於院舍或會爆疫，直言感到擔心，「會用1比99嘅消毒水係咁噴樓梯，自己做足啲防疫」。羅先生指已通知業主立案法團主席，要求請清潔公司替大廈進行全面消毒。

《蘋果》今日曾致電院舍查詢，接聽職員表示「你睇返新聞公佈啦，我唔方便答你」；記者再問：「睇邊度嘅新聞公佈？」對方隨即掛線。

根據社會福利署網站資料，「國寶之家」是中度照顧的殘疾人士院舍，可收容46名院友，只提供5人或以上的大房，月租介乎6,000元至7,500元。

院舍曾被揭將嚴重智障男院友雙手反綁床頭

「國寶之家」曾牽涉多宗醜聞，最轟動的是2016年，被踢爆曾將一名嚴重智障的成年男院友雙手反綁床頭，及在院友如廁時綁於座廁上。院舍負責人及後承認有同事不當使用約束方式，已被停職；社署亦向院舍發警告信。

就高危群組檢測計劃，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於疫情記者會上表示，暫不知道國寶之家有否參與計劃，惟她說「可以的話，定期做（檢測）係最好。」

葵青區區議員林紹輝批評，衞生防護中心至今未有確實答覆今晚何時會到場撤離院友，亦指要待今日記者會才公佈「國寶之家」有人確診，導致難以及時通知居民及附近街坊作準備。

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