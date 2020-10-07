【國際戰線】

【本報訊】抗爭者的國際戰線在國安法的限制下難度大增，但在海外，除了流亡的港人外，仍有海外人士正在為香港發聲。不久前，有港人組織發起德國國會聯署，要求德國政府就人權問題制裁中國，只要聯署人數超過五萬人，德國政府就一定要展開聆訊。

曾在香港任教的德國傳媒人Alexander Görlach，今年9月出版德語著作《Brennpunkt Hongkong》（意譯：聚焦香港），分析為何民主國家應當為香港採取行動。到底在德國的視角，香港變成了怎樣的一個城市？德國又是否有理由，對香港發生的事作出具體回應？且聽身在柏林的Görlach如何說。

記者 / 攝影：鄭匡翹

「根據我的消息，不同的德國政黨已正在向政府施壓，希望改變對華政策。」Görlach這樣說。Görlach是國際關係雜誌《The European》創辦人，對亞洲人權狀況有一定研究。2014年至2017年期間，他曾在哈佛大學任教，2017年至2018年度來到台灣大學及香港城市大學任教，對香港狀況所知甚詳。

反送中期間感港人無奈

Görlach最近一次居港期間遇上港人反修例運動，他至今仍一直跟進香港狀況。「我很清楚記得那時的氣氛。那是最多人參與遊行之後的事，大家已經盡了力發聲，政府卻沒有回應。於是大家也不知還可以做甚麼，只好等待着反應。我能感受到的，就是香港人當時正背負着巨大的壓力。」

Görlach的新作目標讀者是德國政府與人民，書名《Brennpunkt Hongkong》，副題為「為何中國決定了自由世界的未來」（Warum sich in China die Zukunft der freien Welt entscheidet），意指香港是放大鏡下的聚焦點，包括德國在內的民主國家，其實必須對香港問題作出反應，否則自由世界也有出現危機。

他指出，這年多來香港局勢的轉變，促使包括德國在內的西方國家，無法再對中國其他地方發生的事視而不見。「例如說新疆的強制勞動問題，這在納粹德國時代亦有出現。加上種族滅絕的問題，這些在德國是底線。這令許多德國企業會再次考慮，到底是否真的要繼續在中國經營呢？」

當然，德國亦有人會聽信支持中國的論調，認為「中國模式」有效，甚至疫情中更有效率，「我是完全不同意的！你要想清楚，到底疫情為甚麼一開始不能受控？為甚麼希望說出真相的醫生反而會被捕？你再看看民主國家如德國，這裏是有討論的，這就是民主，大家可以有共識，說雖然人身自由受限，但也同意戴上口罩。過了幾個月，情況受控，又可以再討論會否改變政策，這就是民主。」

在這層面，香港其實是一個爆發點，讓國際社會不能不發聲。這也是他寫下這本書的原因，香港從來都不只是香港，它是一個意識形態的實驗場，在香港，不時有說法認為利之所在，德國不會為香港發聲或採取具體行動，但他有不同的看法。他引用德國貝塔斯曼基金會（Bertelsmann-Stiftung）的研究指出，德國的國際貿易中，只有15%是與非民主國家進行的。「許多人會有一個印象，覺得德國在經濟上很依靠中國，那其實不盡然。事實上，中國是希望在德國身上得到一些甚麼的，例如是德國的科技與投資。中國當然在德國有投資，但那絕對是雙邊的關係，這關係是否會改變，很視乎中國怎處理人權問題，及是否遵守貿易協議。」

國際施壓或礙習連任

德國現時是歐盟的輪值主席國，歐盟國家也會對中國採取共同立場，德國對華政策自然舉足輕重。但香港人會關心的是，假如德國真的改變對華政策，甚至在香港問題上更主動介入，香港的處境是否會戲劇性地改變？「在我看來，最好的可能，是國安法繼續存在，不過並不會嚴厲執行。」他說，「但那只是最好的可能性而已。」

但認清現實，不代表要感到絕望。在個人層面，他說德國將會有更多的獎學金及援助計劃，讓有危險或需要的香港人可以申請。在國際戰線上，隨着美國的制裁行動，以及民主國家的同盟如G10等有可能採取的行為，國際間的壓力，長遠甚至會影響到中國的未來。「當國際不斷施加壓力，那甚至有機會影響習近平的連任。」雖然中共修憲取消國家主席任期限制後，2022年習近平原來有機會繼續連任，但Görlach認為，包括德國在內國家的施壓，有機會讓習近平的連任出現變數。「這是會花三年慢慢醞釀的事。」