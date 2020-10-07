12港人送中｜許智峯促飛行服務隊交出飛行紀錄

12港人疑偷渡台灣被內地扣留個半月，《蘋果》日前報道事發當日政府飛行服務隊兩度出動疑追蹤12人快艇。民主黨立法會議員許智峯今日去信政府飛行服務隊，引用《公開資料守則》，要求該部門提供事發當日相關定翼機和直升機的飛行紀錄和相關資料文件，並揚言當局若拒絕要求，不排除提出司法覆核。

外界質疑香港警方事前已知12港人疑離港一事，甚至有協助內地跨境執法之嫌，而港府一直否認說法。日前《蘋果》調查發現，隸屬保安局的飛行服務隊，於事發當日、即8月23日，曾有一架定翼機「B-LVB」罕有地於清晨出動，由早上4時30分起在西貢布袋澳上空盤旋達3小時，至7時半飛往東南面海域，疑似於空中偵察及跟蹤目標。

當局拒絕交代 不排除會提出司法覆核

民主黨立法會議員許智峯今日發新聞稿表示，已根據《公開資料守則》要求政府飛行服務隊交代事件，認為符合公眾利益及知情權，若當局拒絕交代，許不排除會提出司法覆核。許要求政府飛行服務隊提供6項資料，包括就8月23日凌晨1時至上午11時，政府飛行服務隊定翼機B-LVB及直升機B-LVH的行動紀錄，包括文件、圖像、雷達資料、語音資料等，並提供該定翼機及直升機起飛執行的任務性質，及受哪個部門委託提供服務的資料，以及上述兩機於航行期間使用通訊系統，與非香港登記的船隻、飛機或直升機進行通訊的紀錄及通訊目的。

許智峯形容，飛行服務隊在事發當日「巧合地飛至拘留12港人的海域附近，情況不尋常」，故要求飛行服務隊交代事件，表明若當局拒絕交代，他不排除會提出司法覆核。

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