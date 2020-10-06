宣道小學教師遭釘牌 舊生親述課堂情況：佢係一個公平公正客觀嘅老師

教育局以嚴重專業失德為由，取消一名教師註冊，並為他扣上「有計劃地散播港獨」的帽子。有聲稱上過涉事課堂的九龍塘宣道小學舊生致電港台節目指出，不覺得課堂有散播港獨的行為或意圖，「佢亦冇講過自己支持港獨」，也沒要求學生就政治立場表態，希望當局「好好了解事實，先去慢慢評論呢件事」。

證老師只鼓勵同學表達意見：無威迫支持香港民族黨

該名自稱宣道小學舊生的李同學，在港台節目《自由風自由PHONE》表示，被教育局點名批評的課堂，確實有播關於何謂港獨的影片，但沒經涉事教師後期剪輯。教師也沒有主觀地講解港獨，只是客觀地陳述何謂港獨 ，亦沒提及港獨有好處，「佢亦冇講過自己支持港獨」，認為他「只係好客觀咁講個事實出嚟」。

她又認為，工作紙問「沒有言論自由香港會變成怎樣」，事實上學生的答案也與港獨無關。至於當局聲稱教師有威迫學生表態支持香港民族黨，她稱沒有，教師只有鼓勵他們表達不同意見，「冇『危險』字眼」。

李同學稱，涉事教師對學生非常好，「我可以好肯定咁講，佢係一個公平公正嘅老師，而且係好客觀嘅，佢都係好客觀咁講佢睇法畀我哋聽嘅」。她上過課堂後，更加認識香港法律、反思何謂言論自由之餘，也更了解時下青少年對港獨的看法，「知道呢個香港發生緊咩事」。

她寄語政府：「唔好亂咁就咁睇佢播咗一條關於港獨嘅片，就話學校喺度宣揚港獨，希望佢哋可以好好了解事實，先再去慢慢評論呢件事。」

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