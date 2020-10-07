楊潤雄稱宣道教師「有心」講港獨內容 不可能一時失誤

九龍塘宣道小學一名教師被指教學時宣揚港獨訊息，遭當局以嚴重專業失德為由終身釘牌，成為首名被指專業失德而遭取消註冊的教師；同校校長及相關科目教師共5人連坐，分別收譴責信或書面警告。教育局局長楊潤雄稱，該名教師「有心」講很多關於港獨和民族黨的內容，認為經過深思熟慮，「冇可能係一時失誤」。

教育局局長楊潤雄在港台節目指，教育局接獲投訴後檢視了學校報告及所有資料，包括課堂設計，如何鋪排、用甚麼教材及如何分配時間，認為涉事教師「有心」講很多關於港獨和民族黨的內容，又指學生在小學階段仍在認識不同概念，去建立對社會及個人的態度，心智未完全成熟，更要小心處理，故認為教材不適合。他稱，「我哋睇落去冇可能係一時失誤，因為設計一個課堂要經過深思熟慮，點樣擺時間，點樣用材料引致乜嘢效果，想問咩問題去引導佢點諗，都係經深思熟慮」。

學生稱教師講言論自由 楊反稱「唔係重點」

有消息指該名教師只是受邀設計教材，沒有在課堂上施教。楊稱，教育局考慮事件時不是考慮教師有沒有份教授，而是教材設計上面，而教材涉及的生活教育科是校本課程，設計予高年級學生跟着學，因此事件中的校長、副校長及有份施教的教師都有不同懲處。他稱，該名教師作為課程設計者，更有不可推卸的責任，更要為教案出的問題負責。

據知校方呈交的報告認為有關教材並無「播獨」，沒有處分任何教師，楊潤雄聲言學校會有它的看法，但教育局會以更宏觀角度，從本港政策去考慮。

對於教育局官員突擊到訪學校時向學生了解教師有否講港獨，學生稱老師講言論自由，又指不贊成港獨，楊推說「呢個唔係重點，個學生可以收到好多唔同資訊，有好多老師嘅教導，上過唔同嘅課，最後得出呢個結論，唔代表呢個教案嘅設計應該做呢樣嘢」，又指即使學生不受影響，課堂設計有大問題，目標亦錯誤，教育局是追究課程設計時的專業失德，「睇佢成個課程編排時間擺咗去邊，內容用咩例子，點解會走到去講港獨、民族黨，以至黨綱，香港有好多例子去講，點解要問學生贊唔贊成港獨？」

去年6月至今取消8教師註冊

楊潤雄指，教育局有給予該名教師兩次機會書面申述，與過往的處理程序一致，認為程序上沒有問題。他又稱，由去年6月至今取消8個教師註冊，但過往多牽涉刑事罪行、風化案，因專業失德、教材出問題應是第一個。

前特首梁振英早前引用習近平言論批評楊潤雄「為官避事平生恥」，楊回應時稱需要留待社會大眾判斷，強調教育局依法辦事，要做的事情絕不退縮，教育局有自己的準則，去保障學生利益。

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