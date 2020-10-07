習武男帶木棍 警稱要申請

【本報訊】自幼習空手道、在北角上班的理財顧問稱，自去年8月5日北角白衣人襲擊事件後擔心自己成為被襲目標，數日後擬帶同護具及新買木棍，趁空手道會晚宴時向師傅求教棍術，當日剛好有8.11港島東集會，有傳言指福建社團會報復；途中卻遇警員截查，被搜出木棍。他昨就在公眾地方管有攻擊性武器罪受審，指警員不理他解釋棍是用於表演交流，質問他「知唔知帶木棍出去要向政府申請？」

憂遭福建幫襲擊

當時駐守港島東衝鋒隊的警員蘇鴻源供稱，被告蔡嘉琪（28歲，圖）從北角電氣道理文商業中心後巷行出，看見他後折返，他遂截停被告，搜出28吋長木棍、防毒面罩、口罩、手套、護眼罩、護膝、雨傘等物。被告在警誡下稱：「我驚出街俾人打，我攞嚟自衞。」

被告自辯稱12歲學空手道，事發時在理文商業中心工作，看到8月5日白衣人襲擊事件及白衣人會報復的傳聞感震驚，「諗起7.21事件，都係冇警察出嚟保護市民」，擔心自己成為襲擊目標。事發當日空手道會舉行晚宴，他遂買木棍，打算向師傅求教「菲律賓棍術」。他擔心被襲及中催淚彈，故帶同護具及防毒面罩，離開公司後見到大批警員，以為已發生衝突，故折返公司，但被警員截停，他解釋木棍用於表演交流，警員質疑他「扮嘢」，更稱「知唔知帶木棍出去要向政府申請」，他問向哪個部門申請，警員則不理他。聆訊今續。

案件編號：ESCC408/20