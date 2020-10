蘋論：香港人是嚇大的（古立）

特朗普及夫人雙雙中招。住院三晚,旋即返歸;揚言上了好一大課肺炎病毒,了解多矣。憑着雞尾酒式三種藥作混合治療,迅速復原,甚至稱身體比二十年前還要好。不用說此乃其有紐約人特色的浮誇,毋須作真。然而他呼籲民眾「不必懼怕武漢肺炎、切勿讓病毒主宰生活」(Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life.),則大有道理,絕非亂吹牛皮。 他且身體力行,宣佈繼續競選工程──出院前一小時,共發了14條推文;將如期在十月十五日跟拜登作第二輪辯論──以行動向病毒說不。

長期鎖國 坐以待斃

同一天,病毒致命率舉世最高的秘魯亦決定不容病毒主宰其經濟,宣佈重開中斷了近七個月的國際航線,以圖復蘇經濟命脈所繫的旅遊業。的確,病毒無疑厲害,然而肆虐近一年,科學家已掌握有效防疫的基本功──戴口罩、勤洗手、避免人多聚集的地方──着實推行,即使做不到傳染病專家要求的「清零」崇高境界,亦將大大緩和疫情。人始終要生活;長期封關鎖國、禁足家居、停課停市,何異於坐以待斃?

當然,不是人人都認同特朗普不容病毒主宰生活以至經濟之說。即以俄羅斯而言,《紐約時報》稱自一月以來普京即留守莫斯科郊區別墅,深居簡出;只跟要員視像見面、發號施令;近身手下若要見面,亦須穿過密封管道作全身消毒。他唯一出席過的公開活動是六月的二戰勝利紀念日;那一回,任何有可能接觸到他的人都需先隔離14天以作檢疫。較諸普京,外界對習大大的檢疫措施更是一無所知。

如若美國是像俄羅斯那樣對特朗普作普京式的密封隔離,肯定能大大降低他跟手下中招的機會。可是美國一向透明開放,價值取向跟俄羅斯般極權國家大相徑庭。別的不說,雖是貴為霸權大國之首,特朗普的私隱權普通病人猶不如。大家非但知道他發過燒,甚至其血含氧量跌低過94%以致需要吸氧氣、要用上遏制免疫力的類固醇……等等皆瞭如指掌。要這般公開透明的國家長期封關鎖國、全民禁足家居,非不能也,是不為也。病毒肆虐,自由自在慣了的人如何方能過正常生活?

疫苗非抗疫獨步單方

二次大戰時羅斯福總統說過了,「捨懼怕之外,別無可懼」(There is nothing to fear but fear itself.)。事實亦然。有效防疫的基本功大家知之矣。只是知易行難,若非人人篤行其事,確又難以切斷傳播鏈。君不見愛滋病爆發40年,雖是一度令人談虎色變,科學家早已掌握避孕套能有效防禦病毒散播且廣為宣傳,然而時至今天依然切不斷其傳播鏈;單是去年尚有超過170百萬新感染個案、達70萬人死亡。自爆發愛滋病以來,全世界可有像對抗武漢病毒那樣封關鎖國、喝停經濟?沒有。

瑞典、德國等國,抗疫情措施較為寬鬆;沒有像中國那樣雷厲風行,家居禁足,民眾大致能過正常生活而疫情相對較輕。究其根本,是這些國家的民眾質素較高,能像吃過沙士之苦的香港、台灣、越南以至泰國那樣,淡定以對病毒,認真遵行簡單易明的防疫基本功,緩和了疫情。

現今舉世將抗疫的希望付託於疫苗,縱使特朗普亦不例外。然而證諸事實,疫苗顯非抗疫的獨步單方。對抗季節性流感的疫苗早已面世,全球每年可依然有30到70萬人為流感奪命。在香港,去年超過130萬人接種流感疫苗,依然有113人因流感而喪命。對上一年,超過120萬人接種疫苗,死亡數字更高達356人。雖無疫苗,至今武漢病毒的死亡數字是105人。流感季節年年難過年年過,從沒有陷香港於死市。現今停課、停市、出動國安執行限聚令,慌張至此,莫非香港人不是嚇大的?

古立

周一至周六刊出