蘋論：香港人是嚇大的（古立）

特朗普及夫人雙雙中招。住院三晚，旋即返歸；揚言上了好一大課肺炎病毒，了解多矣。憑着雞尾酒式三種藥作混合治療，迅速復原，甚至稱身體比二十年前還要好。不用說此乃其有紐約人特色的浮誇，毋須作真。然而他呼籲民眾「不必懼怕武漢肺炎、切勿讓病毒主宰生活」（Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life.），則大有道理，絕非亂吹牛皮。 他且身體力行，宣佈繼續競選工程──出院前一小時，共發了14條推文；將如期在十月十五日跟拜登作第二輪辯論──以行動向病毒說不。

長期鎖國 坐以待斃

同一天，病毒致命率舉世最高的秘魯亦決定不容病毒主宰其經濟，宣佈重開中斷了近七個月的國際航線，以圖復蘇經濟命脈所繫的旅遊業。的確，病毒無疑厲害，然而肆虐近一年，科學家已掌握有效防疫的基本功──戴口罩、勤洗手、避免人多聚集的地方──着實推行，即使做不到傳染病專家要求的「清零」崇高境界，亦將大大緩和疫情。人始終要生活；長期封關鎖國、禁足家居、停課停市，何異於坐以待斃？

當然，不是人人都認同特朗普不容病毒主宰生活以至經濟之說。即以俄羅斯而言，《紐約時報》稱自一月以來普京即留守莫斯科郊區別墅，深居簡出；只跟要員視像見面、發號施令；近身手下若要見面，亦須穿過密封管道作全身消毒。他唯一出席過的公開活動是六月的二戰勝利紀念日；那一回，任何有可能接觸到他的人都需先隔離14天以作檢疫。較諸普京，外界對習大大的檢疫措施更是一無所知。

如若美國是像俄羅斯那樣對特朗普作普京式的密封隔離，肯定能大大降低他跟手下中招的機會。可是美國一向透明開放，價值取向跟俄羅斯般極權國家大相徑庭。別的不說，雖是貴為霸權大國之首，特朗普的私隱權普通病人猶不如。大家非但知道他發過燒，甚至其血含氧量跌低過94%以致需要吸氧氣、要用上遏制免疫力的類固醇……等等皆瞭如指掌。要這般公開透明的國家長期封關鎖國、全民禁足家居，非不能也，是不為也。病毒肆虐，自由自在慣了的人如何方能過正常生活？

疫苗非抗疫獨步單方

二次大戰時羅斯福總統說過了，「捨懼怕之外，別無可懼」（There is nothing to fear but fear itself.）。事實亦然。有效防疫的基本功大家知之矣。只是知易行難，若非人人篤行其事，確又難以切斷傳播鏈。君不見愛滋病爆發40年，雖是一度令人談虎色變，科學家早已掌握避孕套能有效防禦病毒散播且廣為宣傳，然而時至今天依然切不斷其傳播鏈；單是去年尚有超過170百萬新感染個案、達70萬人死亡。自爆發愛滋病以來，全世界可有像對抗武漢病毒那樣封關鎖國、喝停經濟？沒有。

瑞典、德國等國，抗疫情措施較為寬鬆；沒有像中國那樣雷厲風行，家居禁足，民眾大致能過正常生活而疫情相對較輕。究其根本，是這些國家的民眾質素較高，能像吃過沙士之苦的香港、台灣、越南以至泰國那樣，淡定以對病毒，認真遵行簡單易明的防疫基本功，緩和了疫情。

現今舉世將抗疫的希望付託於疫苗，縱使特朗普亦不例外。然而證諸事實，疫苗顯非抗疫的獨步單方。對抗季節性流感的疫苗早已面世，全球每年可依然有30到70萬人為流感奪命。在香港，去年超過130萬人接種流感疫苗，依然有113人因流感而喪命。對上一年，超過120萬人接種疫苗，死亡數字更高達356人。雖無疫苗，至今武漢病毒的死亡數字是105人。流感季節年年難過年年過，從沒有陷香港於死市。現今停課、停市、出動國安執行限聚令，慌張至此，莫非香港人不是嚇大的？

古立

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