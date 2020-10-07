近千黃店周末舉行「10.10全民感謝日」 負責人：有好多小店已經頂唔住

武漢肺炎一波未平一波起，小店不敵經濟下行相繼結業。有黃店發起自救行動，周六起舉行一連兩天的「10.10全民感謝日」大推小店優惠，鼓勵小店間互助，更提醒香港人撐住本地小店，截至今午已有近千家店舖參與。活動發言人Toby（化名）表示，當著名的連鎖冰室昨日都不敵市道差宣告關舖，認為已默示着民間小店所面對的壓力。他希望借今次活動提醒港人緊握初心，以消費選擇未來。該團隊亦印好10萬張文宣卡讓參與黃店對外派發，內容包括12送中港人，期望當連儂牆被清洗時，開闢多一個渠道，讓切身資訊交落公眾手中。

將於周六、日舉行的「10.10全民感謝日」，已邀請到近千家店舖自發參與。活動籌備團隊自上月28日起開始籌備，包括邀請各行各業的黃店參與。發言人Toby指，對於在不足兩星期內，廣受同路人店舖支持感榮幸，並相信參與數字將會陸續上升。他表示，截至今日（7日）下午3時，已有逾250間食肆、逾150間零售店、約100家服務業店舖及數百家網店報名。

參與名單中，除有過往常見的「黃」食肆外，今次活動更見「黃圈」擴展，零售業包括社企、視光師中心、性用品店等，服務業更有的士預約專營服務、滅蟲、搬屋運輸等，五花八門。

自「港版國安法」實施後，有黃店自摘文宣甚至退出「黃圈」。Toby承認無論籌備團隊抑或參與店東，「驚就一定驚」，但他深信在港府也會自滿的自由經濟體架構下，黃色經濟就是尊重消費者消費的自由，不相信會有違法之處。記者問及會否憂心黨媒再出「口術」攻擊黃店，他笑言「咪又係講嗰啲」，重申港人撐本土店並無不妥。

早前宣佈退出「黃圈」的瓏門冰室昨日在網上公佈將會關閉九龍旺區兩家分店，引起坊間迴響。Toby回應指，「瓏門只係比較出名，所以比較多人關注到，但要記住唔淨止瓏門，仲有好多小店已經頂唔住，要告急、甚至執笠」。市道下行、政權力壓，他指更希望香港人記起，「黃圈」自反送中運動中衍生，就是讓大眾保住權利，用消費去選擇未來。

同時，他指團隊亦希望借活動去提醒港人關注切身新聞，如12名被送中的港人等，當社區連儂牆甚至大學校園內，文宣都可以被人肆意清洗，他認為更見文宣的重要，又稱網上傳播消息難走出同溫層，故團隊自製兼印刷10萬張文宣卡，讓參與黃店直接派到大眾手中，相信實體刊物威力更大。

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