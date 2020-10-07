反國歌法示威三男原分兩案 控方今申合併兼增襲警罪

警方於今年5月28日反國歌法示威中拘捕逾300人，當中三名男子被控堵路、非法集結及襲警等罪，分兩案起訴。案件今在九龍城裁判法院再訊時，控方申請合併兩案，並針對兩名被告新增一項襲警罪。主任裁判官嚴舜儀應辯方要求，將案件押後至12月2日答辯，其間批准三人繼續保釋。

案件合併後，三名被告依序為店務員麥志珩（28歲）、學生李汶錡（22歲）及地盤工黃勝仁（26歲）。麥被控在公眾地方造成阻礙罪，控罪原本指他當日在旺角亞皆老街及彌敦道交界用磚頭、金屬罐及垃圾袋堵路；控方今修訂控罪，改指麥當日在亞皆老街近彌敦道的行車線上，放置一塊木板及兩團垃圾，阻礙行人及車輛。

李及黃則原本被控非法集結及襲警兩罪，指他們當日在旺角亞皆老街及彌敦道交界，與其他人參與非法集結及企圖襲擊警員X。控方今修訂襲警控罪，改指兩人襲擊警員14267，另新增一項襲警罪，指兩人同日同地襲擊警長50365。

【案件編號：KCCC2504/20】

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