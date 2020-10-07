葉建源斥教局拒宣道教師面談解釋即釘牌：死得不明不白 必上訴到底

教育局以嚴重專業失德為由，指九龍塘宣道小學一名教師有計劃地散播港獨，並決定取消其教師註冊。教協副會長、教育界立法會議員葉建源今早（7日）出席電台節目時表示，教局在無任何預兆及警告下就用極刑是鮮少發生的事，又指教局判案過程粗疏，只依照教案判斷涉事教師專業失德，甚至不容許涉事教師面對面向教局解釋，就註銷其牌照，有失程序公義。葉建源指當事人於7月已尋求教協協助，接下來將會協助當事人向上訴委員會上訴，成功的話可推翻教育局判決，但如失敗將上訴至行政長官林鄭月娥，及進行司法覆核，明言「一定會走到底」。

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教育局昨日（6日）召開記者會交代事件，葉建源批評昨天的記者會完全沒有提到教師的實際教學情況及對學生的教授情況，而是只依照教案判斷，葉指教案往往不是完整的上課内容，很多課堂主要活動都不會在内提及，寫的只是補充資料及建議；而昨天教局指控該教師85分鐘講港獨，葉質疑兩節課堂加起來大約100分鐘，如要播放鏗鏘集與頭條新聞，及讓學生填寫工作紙，該教師怎麽可能會有85分鐘談及港獨，故他認為教局只依照教案判斷該教師用85分鐘談及港獨，並非掌握真正的教學情況；他舉例指很多導演所寫的劇本及最後完成電影都不一樣，劇本不一定寫得非常清楚，反觀教局也不可只靠教案判斷老師實際情況。

葉建源認為教局應真正向教師及學生了解上課的實際情況，而據他所知，教局官員曾問及該教師的學生，學生稱不支持港獨，而很多家長亦認為課堂沒問題，甚至學校調查報告都顯示該教師沒有違反規例，葉建源指教局漠視持分者的意見，「大家都覺得無問題，唯獨教育局認為呢個係好嚴重嘅問題，咁或者就要諗吓個問題喺邊？」

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質疑除牌程序有違程序公義

葉建源指涉事教師曾向教局要求面對面解釋清楚，惟教局卻拒絕，批評教局沒有機會讓老師解釋清楚，只憑一個教案就斷定教師實際上課情況，形容涉事教師是「死得不明不白」，又指如教育局方容許面談「起碼都死得清楚啲」。他指過往有投訴時，教局大多會交由相關學校處理，但今次學校調查後認為教師沒有違規，教局卻再進行一次調查，並只以書面通知該涉事教師；而本次由教局常任秘書長直接將該教師除牌，他質疑常任秘書長自己本身沒有教育牌照，為何有權除牌？而當中亦沒有列出詳細的除牌程序，有違過往教育界既定的一套處理除牌程序，更不允許教師面談陳述，做法有違程序公義。

葉建源指當事人有尋求教協協助，在7月知道政府有意除牌後，教協已介入並一起回覆教育局質詢，接下來會向上訴委員會上訴，成功的話可以推翻教育局判決，他解釋上訴委員會由教育界同工組成，是一個法定組織，届時上訴委員將進行一個實際聆訊，但他指由於事件罕見，本次或是上訴委員會第一次進行相關案件的聆訊。葉建源表示本次除牌事件可能會為教育界帶來寒蟬效應及自我審查，因為當老師發現有風險後，可能不願做教案，或減少教案資料，只照書本直讀，使教育活力萎縮。葉建源指教育應是老師可暢所欲言，協助同學解惑，同意不應將政治理念宣揚給學生，而教師處理敏感議題時要小心，但他表示老師不可能每個敏感議題都迴避，當中應容許討論空間，「要反對都要觸及佢先可以反對。」

教聯會認同教局機制應更透明化

教聯會副主席鄧飛出席同一節目時則表示，根據教育局的解釋，課程大部份涉及港獨的討論，且要求學生表態，不是單憑一張工作紙就判定該名教師宣揚港獨，指「如果咁都唔係宣揚，咁點先算係宣揚港獨？」他不認同今次除牌是懲罰過重，因宣揚港獨、疆獨等分離主義議題是不可以接受，「起碼違反基本法」，認為若只選擇警告信等方式不合適，「講唔過」。

鄧飛又指港獨議題太深刻，不適宜小五學生身心發展，舉例指若課程講解加入黑社會的理由、販毒吸毒的理由，會「亂晒籠」。他認為若教協認為教育局是「生安白造」，可以走法律程序。對於外界稱除牌決定完全由教局常務秘書長一人決定，鄧飛認為，教育局應將整個程序公佈出來，將機制更透明化，是否透露具體教師名則不是最重要。

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