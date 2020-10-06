【中大民調】

【本報訊】去年反送中運動爆發以來，移民已成為港人「志業」。中大調查發現，國安法實施後港人對香港「宜居」城市評分由去年54.4分急瀉至49.6分，更有15%受訪者表明近期正準備移民，較去年及前年的9.6%及5.5%顯著上升。44%有意移民人士的首六項移民原因均是政治因素，當中27%人不滿港府或特首，20%不滿自由人權萎縮。

中大香港亞太研究所上月訪問737人，發現受訪者對香港適宜居住和生活的程度評分跌至調查2017年開始以來最低分，最新平均分數為49.6分，較去年9月的54.4分顯著下降，更低於2018年12月的62.1分。

香港不再宜居，近期準備移民或移居外地的受訪者高達15.3%，較去年的9.6%和前年的5.5%明顯增加。調查又發現，43.9%受訪者指如有機會將打算移民或移居外地，較前年的34%大增9.9個百分點，沒打算移民的人佔46.8%人，較前年的56.5%大減9.7個百分點。

不滿政府比率新高

14選項中，有意移民者首六項本地原因均與政治有關，當中27.3%表明不滿特區政府或特首高官，佔比按年增2.5倍，是最主要的移民原因，亦為2017年以來新高。其次是香港政治爭拗太多、太煩和政治不穩定，佔23.6%，按年微跌4.3個百分點。第三高的「香港自由（包括言論自由）/人權情況變壞/喪失新聞自由」佔19.8%，按年暴增2.3倍，亦為2017年以來最多。今年新增的「怕/不滿國安法限制自由/國安法破壞香港法治」則佔13.5%，排名第六。

政府近年不斷鼓吹港人北移大陸，但調查顯示僅9.5%受訪者打算移居當地，當中最主要原因是居住環境擠迫，佔24.8%，其次是香港政治爭拗太多、太煩和政治不穩定，佔15.6%，經濟情況欠佳和反修例運動造成政治動盪分別佔13%及11.3%。

港人因不信任特首和港府而移民，立法會議員譚文豪分析指，特首林鄭月娥與港府過去一年不斷失信港人，最近港府口稱對12港人被送中不知情，卻被揭飛行服務隊「護航」，教師被誣衊散播港獨而釘牌，每一宗事件都在告訴港人在港生活要步步為營，加上國安法立法，林鄭政府更有恃無恐，港人對在港行使言論自由等再無信心，移民可以理解。

美聯移民顧問策略總監鄭天殷表示，5月下旬公佈國安法立法消息後，即接到600宗查詢，遠多於2月及3月時每月僅50宗，反映他們重視政治原因。至9月份僅接到300宗查詢，較5月份800宗高峯回落，相信多國放寬對港移民條件，港人態度轉為觀望，但不少人正從保單和強積金提走資金，準備隨時移民，估計BNO擴權計劃明年實施後，明年下半年將出現另一股移民潮。