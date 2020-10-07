李八方online︱王百羽選舉開支485萬冠絕參選人 GLOS創作總監任董事公司捐贈逾400萬

綽號「超區坦克車」嘅本土派元朗區議員王百羽，選舉開支同身型一樣夠晒龐大，接近485萬元，暫時係選舉事務處公開嘅「超區」參選人申報資料中數額最高。其次為民主黨「鄺神」鄺俊宇（842,719元）、被指係岑敖暉Plan B嘅陳劍琴（525,196元）、岑敖暉（506,501元）同涂謹申（407,537元），全部都同王伯相差一大截。建制派唯一「超區」參選名單、民建聯主席李慧琼參選團隊嘅選舉申報據知有近千頁資料，暫時未公開。

究竟王百羽啲錢用咗喺邊？八方睇過佢嘅選舉開支申報，當中92萬用咗喺形象指導設計、撰寫講稿、化妝、攝影同埋錄像服務等，用喺社交網站發佈嘅選舉廣告費亦達到96萬元。大家可能好奇，王百羽邊度搵400幾萬打選戰？根據佢嘅申報資料，原來超過450萬元嘅選舉服務同貨品由一間叫「U Made This」嘅公司捐贈。

八方查過呢間公司註冊資料，發現公司最大股東係國際關係學者沈旭暉創辦嘅GLOS Company Limited，而呢間GLOS創作總監陳梓謙亦係「U Made This」董事之一。八方曾致電王百羽查詢，暫未獲回覆。

潘焯鴻花6萬蚊搵羅永聰度選舉策略

根據選舉申報公開資料，「U Made This」呢間公司除咗捐錢畀王百羽參選，亦捐咗製作費價值2,500元嘅選舉錄像訪問，畀參選九龍西嘅沙中線吹哨人潘焯鴻。同為「希望聯盟」參選人，用咗超過130萬元參選嘅潘焯鴻大部份開支都係佢自己出，唔似得聯盟新東參選人李啟廸咁獲田北俊捐贈30幾萬。潘焯鴻亦同李啟迪一樣，幫襯咗曾俊華前政助羅永聰開嘅公關公司「蘇杭街一號」，5個月嘅選舉策略等服務盛惠6萬元。至於佢嘅參選政綱，原來搵咗不時喺報章評論時事嘅劉健宇幫手草擬。

鼠王芬用2萬蚊幫襯撐警音樂公司製作洗腦歌

而由經民聯「鼠王芬」梁美芬帶領一班黨友所唱，遭到唔少網民恥笑係洗腦歌嘅「點解要攬炒？」，相信大家記憶猶新。鼠王芬嘅選舉申報顯示用咗57萬參選，其中2萬蚊係為咗幫洗腦歌填新詞、錄音同混音。八方查過負責製作嘅「框架音樂事務有限公司」登記資料，發現係由去年曾出席撐警集會嘅前港台DJ鄧慧詩創辦，夠晒政治正確。鼠王芬除咗唱歌，另一拉票方式係出信，7月底佢就將3封內容一模一樣嘅「尋求支持信」分別寄咗畀九龍城區居民協會、家維區居民聯會同黃埔居民協會嘅主席，每封信只值五毛。

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