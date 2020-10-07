推公僕宣誓　政府諮詢工會大細超

【本報訊】公務員事務局料最快下周發通告，安排新入職公務員宣誓或簽署文件確認擁護《基本法》及效忠特區政府。局方向四個中央評議會發出有關通告及聲明的「諮詢版本」，其餘四個同屬主要公務員團體的工會則被拒於門外，只獲口頭通知。公務員工會聯合會批評局方「出爾反爾」，選擇性諮詢；公務員總工會也促政府一視同仁，不應再區分「四大」、「四小」之別。

公務員事務局長聶德權早前與主要公務員團體會面，包括俗稱「四大」的高級公務員評議會、第一標準薪級公務員評議會、警察評議會和紀律部隊評議會，以及「四小」工會，包括香港公務員總工會、政府人員協會、公務員工會聯合會和政府紀律部隊人員總工會，並透露最快本月中就公務員宣誓安排發通告。

然而，局方昨只向「四大」工會發出有關通告及聲明樣本的草擬版本供預覽及諮詢意見，「四小」工會則無份。

「四小」無權預覽僅獲通知

公務員工會聯合會主席唐麗娥表示，昨收到公務員事務局人員來電表示，根據機制已向「四大」發出有關通告及聲明的草擬版供諮詢之用，而「四小」工會則只會被通知，無權預覽。她指，聶德權早前與「四小」工會會面時曾承諾，發通告前會先給「四大」及「四小」預覽，「佢仲講得好輕鬆，話咪畀你睇囉」，現時卻選擇性諮詢，「明明應承咗我哋就出爾反爾。」

另一「四小」、公務員總工會也不獲發諮詢本。主席馮傳宗表示，早前與局方會面時，有工會要求在發出有關通告前先給工會預覽，局長稱會考慮，卻沒有承諾。按以往機制，僅「四大」是諮詢對象，可預先收到有關文件，而「四小」只會收到通知。但他認為，若政府仍依舊只向「四大」提供預視本，「四小」則沒有，「我哋係唔同意。」

公務員事務局回應稱，發通告預覽本予中央評議會職方代表的做法，是按照既定機制進行，與一貫做法相符。個別公務員及員工協會 / 工會亦可透過現有渠道，向有關部門或職系首長，以及公務員事務局提出意見。