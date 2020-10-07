宣道小學舊生大讚「好老師」 斥教局整治教育：小學生應知社會不同聲音

九龍塘宣道小學一名教師被教育局指「有計劃地散播港獨信息」而釘牌。《蘋果》找到多名曾被該老師任教的九宣舊生，均不約而同盛讚他是好老師。曾被他教涉事的生活教育科的陳同學更形容他熱心教學和關心學生，課堂由淺入深令學生投入，講解時事不會灌輸個人觀點，而是讓學生自行思考和判斷，對於老師的遭遇感到憤怒和無奈，「好可惜，佢真係一個好好嘅老師⋯⋯好關心學生，佢都好受歡迎，可能佢好親民，好親近學生，大家都一齊玩」。

記者 鄧力行

稱老師無灌輸 籲自行思考國民教育好壞

「佢好鍾意講笑話，好鍾意搞氣氛，上堂好輕鬆好開心。」陳同學2014年於九龍塘宣道小學畢業，當年曾被該老師任教生活教育科，形容其課堂資料齊全，課堂由淺入深容易投入，講解時事議題時「唔會講得好悶」，會兼及事件的起承轉合，明顯是「有做功課先嚟上堂」，亦非常樂意回答學生的問題，「佢係好好嘅老師，佢好熱心教學，亦都好主動同同學溝通」。

就讀小學期間，令陳同學最深印象的社會議題是2012年的國民教育爭議。她記得該老師曾在生活教育課時講解國民教育的內容、香港和內地的國民教育異同、社會為何會有爭議等，「畀我哋自己去諗吓，到底國民教育係一件好事定壞事」。陳同學強調，老師在教學時沒有灌輸任何觀點，而是讓學生自行思考，只要能提出合理的原因便可。

現時已是大學生的陳同學說，生活教育科對她的成長有一定影響，「小學生淨係顧住玩、讀書、上堂，都唔係好留意新聞講嘅嘢，細個覺得新聞好悶。生活教育令我哋關注，或者逼我哋關注而家社會上發生緊咩事」，加上該科不用考試，讓學生可輕鬆地學習。從新聞知道老師被取消註冊，陳同學感到憤怒和無奈，認為工作紙只是令學生關心時事了解社會，不解為何引起爭議。

斥政權「做到咁盡好過份」 應讓高小生得知不同聲音

2016年畢業的T同學（化名）曾被該老師教過其他科目，生活教育科則由其他老師任教。他形容該老師耐心和用心教導學生，備受尊敬，「除咗教得好好之外，亦都好關心我哋，平時如果心情唔係好好，佢都會問吓我哋發生咩事」。他對老師的遭遇感到驚訝，直斥「呢個政權可以為整治教育做到咁盡，可以去釘一個老師牌，對我來講係好過份嘅做法」。

對於生活教育科，T同學稱當年每星期都頗期待該科課堂，形容該科「幾好玩」，會播放時事節目片段，再由老師講解和解答疑問，令他們對身邊的事有更多了解，當年曾討論六四、佔中、貧富懸殊和房屋問題等。以討論佔中為例，老師會引導他們客觀看這件事，告訴他們示威者、警察、政府、普通市民等不同持份者的看法，然後讓同學自行判斷。

對於教育局指港獨議題對小學生過深，T同學認為小五、六學生已能獨立思考判斷對錯，非常不認同教育局的說法，「小學生係應該得知社會上唔同嘅主張同聲音，學會接受唔同嘅意見，分析每一件唔同嘅事」。

生活教育科加插時事議題 老師「好中立」

2014年畢業、曾被該老師任教其他科目的L同學（化名）亦形容該老師教學認真，對他被取消註冊「覺得好難過」，認為該工作紙並沒有表達立場，只是用開放式問題讓學生討論。他又稱，生活教育科在小五、六時加插時事議題，當年在課堂上討論自由行、水貨客等議題，亦有談及六四，討論和做課堂工作紙時都沒有標準答案，老師亦會開放討論，「老師喺過程入面都係好中立，唔會加插太多自己意見落去」。

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