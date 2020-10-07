【本報訊】政府早年就觀塘市中心一帶展開重建項目，去年5月正式刊憲收回觀塘部份土地，並入稟向觀塘道及裕民坊一帶留守的商戶興訟，要求立即收回物業及土地管有權。案件昨日在高等法庭開庭處理，有小商戶親自陳詞，指市建局賠償不公道，並遭威脅指「要就要，唔要就乜都冇」，望法庭再給時間讓雙方和解。聆案官最終裁定政府勝訴，商戶無權再佔用物業，並須向政府賠訟費。有商戶激動稱：「我做咗（生意）幾十年，𠵱家俾你趕走，仲要我畀錢你！」

本案原告律政司司長，被告分別為羅榕帶經營的福申潔淨公司、許美和經營的安記皮具、董利平及代表同一商戶的高良濱和林遠志，眾被告均沒律師代表，陳詞時均指市建局提出的賠償條件，低於市價及同區其他物業的賠償。

嘆賠償太少無法維生

代表原告的大狀稱，賠償問題應向土地審裁署提出，不構成被告不交出業權的抗辯理由。聆案官周敏慧聽畢陳詞後稱，賠償是否公道或足夠不適合由法庭評價，最終裁定各被告不再擁有全部或大部份物業的業權。此外，各被告須支付33%至全數訟費不等，視乎物業在地段的比例，有商戶須向政府支付65,000元訟費。有被告聞言激動，亦有被告指現時沒收入，「搵司法程序屈我哋錢，對我哋嚟講係天文數字」。

其中一名被告羅榕帶指，「我哋抗爭到今日，其實都係支持重建」，希望法庭給予時間讓雙方和解，並謂：「習近平都話以民為主，重建局咁樣真係好無良。」另一被告林遠志則指：「市建局要賺錢、建設美麗香港，冇問題㗎，我都好想和平離開」，但賠償方案卻「任佢哋講」，收舖一事令他無法維生，「海盜都話會畀啲水同糧食你上返岸，佢哋連海盜都不如」。

據入稟狀指，地政總署去年5月17日刊憲收回觀塘土地以供市建局發展的公告，市建局去年10月28日去信要求被告一個月內將物業交吉，惟被告未有遷出。律政司因此入稟收回物業及相關土地，並追討自8月18日起的市值收益。

市建局回應指，向83個違例構築物用戶提出特別搬遷方案後，只餘六個用戶拒絕接受；聆訊前亦曾與商戶調解，強調搬遷方案準則一視同仁。

案件編號：HCA2355-8/19