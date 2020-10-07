【白色恐怖】

【本報訊】 國安法實施後不同政界人士都被不明人士跟蹤，前香港眾志秘書長黃之鋒更發現被長期監視，黃之鋒昨披露，與協助12港人家屬的本土派鄒家成疑遭同一車隊跟蹤。本報根據黃之鋒提及的兩輛私家車登記資料，發現登記車主與兩名警務人員同名同姓。黃之鋒表明，即使政權每天監視製造白色恐怖，也不會拖垮他的意志。

黃之鋒在facebook撰文透露，自上月開始已提高警覺，注意出入地點有沒有可疑私家車「釣尾」，翻看閉路電視片段，加上國際傳媒進行偵查後，確認一輛W字頭的Toyota灰黑色七人車，以及R字頭的Honda灰黑色七人車，曾在近月持續跟蹤他，最長時間為期十天。他在facebook貼文形容，「這兩架車及其團夥，基本上天天也會在我的住所或工作地點一帶出現，七人房車、五人私家車或冚旗的士亦不時會在我離開住址以後，隨即起步尾隨我所乘坐的私家車或的士」。

記者登門 對方即關對講機

黃之鋒更指，長期跟蹤他的不明人士，務求全方位記錄他行蹤，監視個人生活以至一舉一動，就連他前往朋友家中吃飯，亦有不明人士持續在窗外監視他，甚至偷拍屋內情況。黃指即使當面對質，對方必否認與警隊與國安部門有關，他亦難有渠道核實對方真正身份。

雖然黃之鋒無法核實他們身份，但本報根據黃提及的兩輛私家車登記資料，其中W車牌的私家車的登記男車主，姓吳，報住粉嶺名都；另一輛R車牌的私家車登記女車主姓岑，報住秀茂坪曉麗苑，記者再翻查傳媒以往有關警方的報道，發現有一名男警及一名女警與兩名車主同名同姓。

本報記者昨晚按地址分別到曉麗苑向女車主求證事件，當記者透過大廈對講機與單位內人士對話，一名女子接聽，確認姓岑女車主當時在單位內，該名女子查問記者所為何事，但當記者表明身份，希望轉告岑女，對方即關掉對講機。另外，記者去到粉嶺名都單位按動大廈對講機，但無人發聲，並直接中斷對講機，無法接觸。

與恐懼並存 繼續日常抗爭

面對長期跟蹤，黃之鋒直言為免身邊人受影響，他目前接受訪問都一概不談家人、女友、親戚等私人生活，免國安更易監控身邊人。他坦言恐懼確是伴隨着生活，或許未能片刻戰勝恐懼，「但如何與恐懼和壓力並存，繼續維持日常的抵抗」，是當下的挑戰。他在文末又說「問我擔唔擔心？講真，我擔心嘅。不過，我都會緊守崗位，無論時間係咪倒數緊」，他決定公開被跟蹤事件，是希望政權知道即使每天監視製造白色恐怖，仍難拖垮他的意志。