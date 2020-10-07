中美雙面諜｜馬玉正提堂不認罪 6名上海國安被列案件「同謀」

涉向中國國安人員提供美國機密情報而被起訴的「中美雙面諜」馬玉正，被捕還柙近兩個月後昨日提堂，對「串謀為協助外國政府收集及傳達國防資料」一項控罪表示不認罪。起訴書顯示，除了《蘋果》早前披露的民運人士馬大維外，當局亦將另外6名中國國安人員列為案中「同謀（co-conspirator）」，但未有披露他們的名字。案件的正式審訊訂於今年11月底。

67歲的馬玉正8月中在夏威夷被捕，他在80年代任職中情局，被當局指他離職後多次向中國情報人員傳達涉及國家安全的機密資料，包括在2001年3月，在香港一間酒店一連3日與中國國安人員見面，向對方提供美國機密情報，換取5萬美元現金報酬；又應中國國安的要求滲透聯邦調查局任繙譯，多次偷取及複製機密檔案。

馬玉正日前被正式起訴一項「串謀為協助外國政府收集及傳達國防資料」，案件昨日透過電話提堂，馬玉正表示不認罪；案件排期於今年11月29日揀選陪審團及展開審訊。

雙面諜案涉及一名未被起訴、與馬玉正有血緣關係的同謀，《蘋果》早前報道，該名同謀的背景及資料與90年代民運核心人物馬大維脗合，估計就是案中的同謀，他因患上腦退化而未被起訴。

美國司法部最新的起訴書則顯示，除了馬大維外，當局另外不點名將6名中國國安人員列為案中同謀，全部都是隸屬上海市國安局的情報人員，包括一名「主管級」及一名「高層」人員；6人當中，有4名國安都有份出席2001年在香港酒店與馬玉正及馬大維的會面。

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