七旬翁不忿被罵又老又冇用 淋通渠水致前妻毀容認罪候判

七旬老翁不忿遭50歲前妻辱罵「又老又冇用」，又認為前妻「唔識教女」，先後襲擊前妻，甚至到其工作的髮廊淋通渠水，導致前妻毁容，全身近三成皮膚化學燒傷，需接受換皮及植皮手術。涉案老翁今早在高等法院承認意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體等三項控罪，透過律師向前妻真誠道歉。法官潘兆童指被告很大機會面對超過10年的監禁刑期，現先索取背景報告，以了解悲劇背後原因，押後至本月22日聽取求情及判刑。

被告鄒景文（71歲）今承認一項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於去年5月17日在天水圍坑尾村站輕鐵站襲擊前妻張誠花（譯音）。他另承認一項意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體，以及一項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於去年6月13日 在天水圍嘉湖新北江商場1樓，非法及惡意地向張誠花淋潑腐蝕性液體硫酸，並於同日同地襲擊途人曾曉軒（譯音）。

50歲事主張誠花為被告前妻，兩人於2009年離婚，但兩人與兒子仍然同住。直至去年5月，事主搬走並與男友同居。

案情指，去年5月17日早上，事主在天水圍坑尾村站輕鐵站等車上班，其間突遭被告連毆頭部5次，坐在事主身邊的70歲老婦亦被打中。事主事後左邊面部有損傷。被告稱在輕鐵站等她，因女兒前一晚罵他，被告遂認為事主「唔識教女」，又不滿事主結識新男友。事後有人報警，被告向警員承認因家庭問題不開心，警誡下稱懷疑事主教女兒罵他，故出拳打事主。被告其後獲警方保釋。

向前妻大叫：做過啲咩自己受

惟至6月13日早上，事主到天水圍嘉湖新北江商場一間髮型店準備上班時，被告突然衝入店內，一言不發將手上一樽腐蝕性液體潑到事主的面部及身上。事主即時感到皮膚灼熱如火燒，衣物亦冒煙，跑到對面店舖用水沖身；惟被告追隨並繼續向她身上潑腐液，其間事主及被告撞到一名曾姓途人，腐蝕液體濺到途人的左手及左腳。

事主逃到對面店舖，店舖負責人及客人聽到事主尖叫，又聽到被告向事主大叫：「做過啲咩自己受！」被告多次追趕事主，使她跌倒，及後再向她的頭部、面部及身體淋腐液。警察接報到場拘捕被告，警誡下被告指因事主多次罵他「老、冇用」，故向她淋腐液。

醫療報告顯示，事主初時送院時，全身19%表皮燒傷，同日被送入ICU。眼科醫生評估她的雙眼受到第三級化學傷害。其後事主轉院，院方確認她的28%皮膚化學燒傷，包括面部、頭皮、胸口及上背，上肢全皮層燒傷，需做清創手術及換皮，其後需要植皮。而曾姓途人則有1%皮膚燒傷。被告本人的前額及腹部亦有化學燒傷。

被告的代表大律師透露，事件涉及複雜的家庭關係，雖然女兒或未必會原諒被告，但被告希望在法庭公開向前妻及被潑的途人真誠道歉。

【案件編號：HCCC182/20】

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