【健康online】疫情緩和重新操fit有秘訣 忌操之過急運動量減半助適應

持續大半年的武漢肺炎疫情大大改變了市民的生活規律，不少人會趁疫情近日紓緩時再次外出運動，體適能專家指出，疫後開始運動宜循序漸進，切忌太心急，建議第一個月要將運動次數、強度及運動量較以往減半，讓身體適應及作準備，運動前後要增加動態伸展，降低受傷風險。

香港運動醫學及科學學會委員會成員兼美國註冊體適能教練李韋煜表示，當有運動習慣的人，暫停運動多時，例如達4至6星期，甚至更長時間，都會影響體適能狀態，包括心肺功能、肌肉力量、肌肉量、柔韌性及體能都會減低或轉弱，新陳代謝也有機會減慢。其中經常運動、體能越fit的人，有關方面的回落情況都較明顯。故市民要重啟運動習慣，須作好充足準備，讓身體逐漸適應，減低受傷風險，尤其一些少運動、周末或假日才運動的人更要注意。常見受傷包括做運動時拗柴、跑步時出現前膝痛、踢波拉傷小腿、健身人士出現肩頸或膝痛等。

德國甲組足球聯賽（簡稱「德甲」）今年5月復賽，當地相關研究發現，受疫情影響，足球員停操一段時間後，重新開展訓練，受傷風險增加近3倍，常見受傷包括小腿肌肉拉傷、膝關節扭傷。英國以往則有研究指出，運動員停操8星期後，要重返原有運動水平，至少要花上20星期訓練。

李指，疫情改變了全球人的運動習慣，英國有調查發現，當如英國、美國及澳洲等採取封城措施，上網尋找做運動資訊的次數便會增加。另有研究指出，近4成人在疫情期間的運動次數下跌，但同時有大約3成人因要減少社交接觸，反而會多了走路、慢跑或急步行等運動。可見普羅大眾在疫情期間，對做運動的關注及渴求都有增加。

疫情反覆，建議市民在疫情低風險的時候，重啟運動習慣應循序漸進，首月要將運動次數、強度及運動量減半。舉例過往每星期跑步4至5次，每次介乎45至60分鐘，如暫停了跑步6至8星期，再跑步時，每星期2至3次，每次大概20至30分鐘，速度方面可稍為比過往「跑慢啲」。

謹記每次運動期間要有不少於48小時的休息，讓身體夠時間恢復體力，其間要保持充足休息和均衡飲食。之後可嘗試逐個星期把訓練時間增加10%至15%，一個月後則可增加跑步的次數。另建議市民於運動前後，要比平時多做5至10分鐘的動態伸展，有助提升身體溫度、關節靈活的幅度，減少受傷機會。

有健身習慣的人，同樣可用上述模式重新開始運動訓練，首先要減少做gym次數、訓練的組數及重量，之後再循序漸進增加訓練量或加重。健身前要增加做動態伸展和激活肌肉運動的時間5至10分鐘，幫助身體和肌肉作好準備，推介可進行開合跳、手過頭深蹲、髖外展及後跨步轉體等。一般而言，預計4至6星期的時間，便可以重返之前的訓練水平。

重新開始做劇烈運動如踢足球、打籃球，李建議要先「加操」，進行1至2星期、利用自身體重作大肌肉阻力訓練，例如深蹲、前跨步、平板支撐、背搭橋等動作。大約於2至3星期身體可適應後，再增加負重訓練。至於要進行牽涉爆發力或高強度訓練例如短跑、跳高等運動前，宜先確保肌肉力量及柔韌性，已回復到停止訓練前的相若水平。若運動後有肌肉痠痛或不適症狀，如明顯的紅、腫、熱及痛，持續1星期或以上應盡快求醫。

市民可參考「運動前後的伸展推介」，當中涉及一些伸展小腿、腰背及活動關節的動作，有助預防受傷，適合運動前後，或平日如每晚放工後進行。

【疫後重返運動訓練貼士】

●循序漸進重啟運動習慣，建議首月要將運動次數、強度及運動量均減半

●首兩個星期，每次運動後建議休息不少於48小時

●運動前後要比平時多做5至10分鐘的動態伸展，減少受傷機會

●重返踢足球、打籃球等劇烈運動應「加操」，多做大肌肉阻力訓練如深蹲、平板支撐等

●注重睡眠及均衡飲食，有助每次運動後恢復體能

●肌肉痠痛或不適症狀持續1星期或以上應求醫

【運動前後的伸展推介】

（示範：美國註冊體適能教練李韋煜）

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！