海天堂誹謗案吳耀明自認良心商人 官：你點知員工有冇良心？

龜苓膏連鎖店海天堂2013年遭《蘋果日報》踢爆疑將發霉龜苓膏清洗後出售，海天堂為此控告向《蘋果》爆料的公司前股東蔡國強誹謗，指他設局拍攝洗霉片段，索償達1.3億元。海天堂老闆「鬍鬚佬」吳耀明今繼續接受盤問，他自言是良心商人，若龜苓膏變質或甚至出現霉菌，基於客人健康，一定不會出售，並會銷毀棄置，「要講良心，損失在所難免」。法官聞言問：「你有良心啫，你點知員工有冇良心？」吳則稱若有人投訴，員工也會有麻煩。

辯方今指，根據海天堂呈交的文件顯示，案發前龜苓膏品質有異，甚至有頭髮、蚊和蒼蠅，而深圳分店更出現品質問題，例如龜苓膏加熱變淡或變水，並出現粒狀物，導致流失大量顧客，但公司會議紀錄卻並無提及解決方案。辯方質疑：「提出問題就拜拜？」吳強調「冇拜拜」，並解釋指廠房員工有參與會議，他們會記錄問題並作出跟進。

吳又自言是良心商人，若龜苓膏變質或者出現霉菌，基於客人健康，一定不會出售，並會銷毀棄置。辯方指出，海天堂從來沒有向員工給予書面指示如何處理發霉龜苓膏；吳解釋「口頭有講」，至於有否書面指示則不太清楚。

法官陸啟康表示，既然龜苓膏發霉問題不時出現，「你哋唔去諗吓咩問題？架車出錯定運輸出錯？」陸官又問，為何吳當年不使用有冷凍設備的客貨車送貨。吳稱一直有研究處理，坦言「因發霉情況冇咁嚴重，未有咁快解決」。

吳同意沒有證據證明被告與員工串謀設局拍攝洗霉片段

陸官續指，相信發霉問題是在運輸過程中產生，舉例指假若「其中六盅出問題」，其他如何處理。吳表示：「因為新鮮食品，如果目測冇問題，就冇問題。」辯方又問，站在公司立場，若龜苓膏變質便棄置，「扔一盅就要蝕一盅」。吳回應謂：「但係要講良心，損失在所難免。」陸官聞言反問：「你有良心啫，你點知員工有冇良心？」吳稱若有人投訴，員工也會有麻煩。

辯方指出，被告蔡國強於2013年4月打算自立門戶，並要求吳回購被告在海天堂的兩成權益，但被拒絕，吳否認此說。辯方又指，被告離開海天堂後自立門戶，開設位元堂龜苓膏，並向海天堂挖角，問吳會否覺得被告是「反骨仔、出賣你」，吳直言：「冇良心就梗架喇！」

辯方及後圍繞被吳形容為「威脅完極版」的錄音作出盤問，直指錄音「冇頭冇尾」，難道不覺有異。吳謂當時聽到錄音後非常憤怒，未有細想細節。

被告在錄音中提及要「撳掣」及「撳掣就冇辦法返轉頭」，辯方直言所謂「撳掣」根本是子虛烏有，沒有實際行為。吳不同意，「佢話撳掣摧毀海天堂，冇理由撳電話掣」。吳又透露，被告揚言對付海天堂的武器超過10種，「要佢（海天堂）擠提、做過街老鼠」。

辯方直言，「撳掣」即是將海天堂用水清洗發霉龜苓膏的真相公諸天下，吳反駁「絕對唔同意」。惟當辯方指吳根本沒有證據證明被告串謀海天堂職員及《蘋果》設局拍攝洗霉片段，吳同意。聆訊繼續。

【案件編號︰HCA1755/13】

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