李八方online︱「香港新聞教父」黃應士捐5,000萬予浸大傳理學院 歷來最大筆

香港傳媒風雨飄搖之際，尚幸仍有熱心人推動新聞教育。有「香港新聞教父」稱號的黃應士（吉叔），今日捐款港幣5,000萬畀香港浸會大學成立「黃沈慧珍紀念基金」，紀念已故妻子，並推動浸大傳理學院嘅策略發展及新聞教育。

呢筆捐款係傳理學院成立以嚟最大筆捐款，未來會重點支持3個新聞教育嘅範疇，包括設立全港首個「傳媒倫理操守教授席」、以及專門為現職新聞從業員設立嘅「新聞專業院士計劃」，同時會為傳理學院學生提供多個獎學金名額，資助佢哋去海外學習同體驗。

吉叔今日喺協議簽訂儀式上致辭話，對於浸大傳理系（即而家嘅傳理學院）有一份難以言喻嘅特殊感情：「那裏是我和慧珍相遇、相識、相知和相愛的地方，雖然已差不多是半世紀以前的舊事，記憶卻歷久彌新，一直珍藏在我的心坎裏。」

設「黃沈慧珍紀念基金」紀念亡妻

浸大校長錢大康形容吉叔係深愛妻子嘅忠誠丈夫，對於佢選擇喺浸大設立基金紀念亡妻，深感榮幸並十分敬重，相信基金下設嘅冠名教授席、新聞專業院士計劃同獎學金都會對新聞專業嘅老師、從業員同傳理學生帶嚟啟蒙同推動效應，對浸大甚至全港都有巨大影響。

喺2018年傳理學院50周年院慶晚宴獲頒「新聞傳播教育終身成就獎」嘅吉叔，曾經喺70同90年代喺浸會傳理系任教，桃李滿門，今日亦有佢教授過嘅唔少學生到場見證；佢哋仲同浸大代表送上精選舊照，同吉叔重溫當年喺浸大嘅美好回憶。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！