拒捕男疑遭警暴留醫8天押後審 女子向警車掟水樽判服務令

去年10月一場追究警暴的集會，演變成警民衝突，有電腦程式設計員被指被捕時掙扎傷及警員，被控一項拒捕罪，辯方曾投訴設計員遭警員毆打致留醫8天。設計員今在西九龍裁判法院否認控罪，控方申請涉案警員匿名、使用屏風作供及經特別通道出入法庭，辯方表明會反對。案件押後預審。

男被告梁霆（31歲）否認去年10月27日至28日在旺角彌敦道近奶路臣街交界抗拒警務人員A。控方將傳召3名證人，但沒有現場閉路電視或其他片段呈堂。被告繼續保釋至11月16日進行審前覆核，其間控辯雙方會就警員匿名安排交換書面理據。

早前聆訊時，辯方已不滿控方拒絕透露涉案警員身份，並投訴指警員要求被告先簽署口供紙才可見律師。當時裁判官劉淑嫻亦質疑控罪書上隱去涉案警員資料的做法，控方回應指因本案涉及社會事件，故須匿名。

另外，27歲女子黎海澄去年12月16日在旺角示威現場向駛經的警車方向掟出水樽，警車沒任何損毀，惟車上警員下車追捕。涉案女子早前承認一項企圖刑事毀壞罪，辯方今求情指，報告形容被告真誠後悔，亦逐漸改善情緒管理，希望採納報告建議，判處社會服務令。裁判官最終判被告履行80小時服務令。

【案件編號：WKCC878、1884/20】

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