蘋果基金｜蘋果助學金申請人注意

蘋果日報慈善基金

2020/21年度(第24屆)蘋果助學金申請已於2020年9月30日（星期三）截止。

獲批名單公佈安排：約2020年12月底獲批名單將上載至「蘋果日報慈善基金」Facebook專頁及「蘋果日報慈善基金」下載區

如中小學生申請人獲批，助學金發放安排：約2021年2月底發放予申請人填報的銀行戶口

如大學學士生申請人獲批，助學金發放安排：約2021年2月底或之前所屬院校收到款項，再由院校轉交獲批學生

「蘋果日報慈善基金」正處理眾多已收到的蘋果助學金申請文件，之後再交本基金「教育基金委員會」審批申請。

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蘋果日報慈善基金

本基金為稅務局認可慈善機構。善款的一分一毫，將全數用於慈善用途，不會收取行政費。

本基金以不同途徑接收捐款：

- 用以長期接收及支援緊急及非緊急的有需要人士；

- 以不同的撥款專戶資助社福機構；

- 每年資助本港小學、中學及大學生在學習及課外活動上的費用；

- 與外間機構合作舉辦義工活動，供受惠個案及社會大眾參與，回饋社會。

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