空手道助教攜木棍外出被控 辯稱自衞怕遭福建幫襲擊

理財顧問因攜帶一支木棍上街，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今續審。自幼學習空手道的他早前供稱，他在北角上班，自去年8月5日北角白衣人襲擊事件後，擔心自己成為被襲目標，數日後帶同護具及新買木棍，欲趁空手道會晚宴時向師傅求教棍術，途中卻遇警員截查搜出木棍。控方指被告差一級便是黑帶，武術造詣高，質疑被告說法，認為被告其實是參與示威。被告則強調，若對方身懷兵器，自己難於脫身及不受傷。

被告蔡嘉琪（28歲）被指去年8月11日在北角電氣道169號外管有一支木棍。被告今早接受控方盤問稱，看過8.5白衣人襲擊途人的新聞後，擔心自己遇襲，故在同月10日購買一支木棍，同晚為翌日舉行的空手道會晚宴音樂表演綵排時，曾向師父表示翌日會攜同木棍於晚宴場地向師傅請教「菲律賓魔杖」，打算用來保護自己。惟他事發當日被警方拘捕，未能赴宴。

被告學習空手道16至17年，已達啡帶級，再上一級便是黑帶。控方指被告武術造詣高，是空手道助教，且事發時為下午3時許，不會「日光日白」發生襲擊事件，且發生襲擊事件的地點是北角明園西街，質疑被告攜帶木棍、打算向師傅請教「菲律賓棍術」的說法。控方認為，被告帶著防毒面罩，實是參與示威活動；而被告帶著涉案木棍，實有攻擊他人的意圖。

被告不同意控方所指，稱雖然事發於北角明園西街，但北角與炮台山兩地很接近。當日他需要返回炮台山辦公室工作，當時有傳言指已有福建幫聚集，他亦擔心白衣人會離開明園西街，且因自己年輕，可能成為被攻擊目標。被告又指，假若對方有武器，他便難於脫身及不受傷害。

辯方又傳召被告師傅、空手道教練曾詠倫作供。曾形容被告為人小心謹慎，他記得去年8月10日與被告進行排練，被告帶同木棍，並稱翌晚要在晚宴向他請教「菲律賓魔杖」，而護眼罩、護肘、護膝等都是練習「菲律賓魔杖」時使用，他們會在晚宴時即興練習，以往亦曾試練雙截棍及劍道工具。

曾亦指空手道始終是一項徒手對徒手的運動，若對方有兵器，被告便會很危險。裁判官崔美霞將案件押後至下月27日裁決。

【案件編號：ESCC408/20】

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