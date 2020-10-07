港版國安法︱疑因惡法生效 團體被迫取消雙十慶祝活動

10月10日是中華民國雙十國慶，有台灣媒體報道，香港有團體打算10月10日當日舉辦慶祝雙十活動，但疑因「港版國安法」實施而被迫取消。《蘋果》曾致電原定的活動舉辦場地查詢，職員僅表示是活動籌辦方主動取消有關活動，沒有其他補充。

據中央通訊社報道，香港有團體原定於雙十中華民國國慶當日，在九龍倫敦大酒樓舉辦慶祝活動，活動分兩場，分別在中午及晚上舉行。而有份籌辦活動的元朗區議會副主席麥業成表示，酒樓方面要求活動上不能有「雙十」及「中華民國」字眼，他們答應了，但之後酒樓方面又以限聚令為由，拒絕他們舉辦有關的慶祝活動，令他們被迫取活動。

酒樓否認不能設「雙十」、「中華民國」字眼物品

《蘋果》曾致電九龍倫敦大酒樓查詢，酒樓職員回應時僅表示，今次是活動籌辦方主動取消雙十慶祝活動，沒有其他補充。而麥業成暫時未有回應。

隨後酒樓經理蘇先生再回覆《蘋果》表示，酒樓方面沒有要求活動籌辦方不能擺設有「雙十」、「中華民國」字眼的物品，強調取消活動是酒樓方面與活動籌辦方的共識，原因是疫情和限聚令。

翻查資料，麥業成過去亦舉辦過雙十慶祝活動。前年10月10日為雙十節暨辛亥革命107周年，麥業成以海華元朗服務中心主席身份，在屯門紅樓業主原先答允下，安排公眾到紅樓中山公園舉行典禮，惟紅樓業主突然變卦，禁止公眾進入公園，而當日有約350人參與。

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