商討健康碼達最後階段

【本報訊】本港疫情有反彈迹象，食物及衞生局局長陳肇始昨指，與內地及澳門的健康碼討論進入最後階段，但無論旅遊氣泡或健康碼等恢復跨境人流計劃，必須視乎疫情才決定何時啟動，先決條件之一是香港疫情穩定。

放寬溜冰場隊際賽

陳肇始昨於記者會上表示，健康碼討論已進入最後階段，包括檢視陸路入口管制、人手和檢疫措施等安排，當局較早前評估內地已有一段時間沒本地個案，「喺疫情角度，係合適嘅」。至於政府早前提出的旅遊氣泡，目前仍擔心各地疫情，當局會再留意。無論旅遊氣泡或健康碼等計劃，啟動時必須視乎疫情，先決條件是香港疫情穩定。

特首林鄭月娥昨亦稱，港府與內地及澳門政府緊密商討健康碼，在健康碼推出前，政府研究讓內地的港人回港豁免14天強制檢疫，以便他們回港探親或工作。

另外，本周五起公眾溜冰場可進行隊際運動，球員和裁判人數上限遵照比賽規則，其他防疫措施包括四人限聚令、口罩令，及餐飲業務和不同處所等延至下周四，有關限制與之前大致相同。陳肇始稱，近日有多宗確診個案與酒吧有關，令人擔心，自9月30日至10月5日，當局共巡查餐飲業務處所9,300次，向47個處所負責人提出檢控，主要涉餐桌間的距離未符規定、公眾地方造成障礙等。至於會否收緊娛樂場所營業安排，她僅稱將加強巡查及密切留意情況。有準新人要求放寬婚禮人數，陳表示社交距離措施是有系統地放寬，須取得平衡，當局會評估情況。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷認為，近日有不尋常個案，當局不宜再放寬限聚令等措施，執法部門亦要加強巡查食肆和酒吧。