潘曉穎母求情條件：陳同佳登台營航班

【本報訊】涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎的陳同佳，日前發表23秒錄音聲稱最快本月內赴台投案，有台灣律師稱已接受其委託擔任刑事辯護律師，但承辦此案的士林地檢署指昨仍未接獲陳同佳方面聯繫。潘曉穎媽媽昨接受電台訪問時稱替陳求情是有條件，需要陳真心悔改、登上台營航班到當地接受審訊及承擔過失，望台方法院勿判處死刑。

台律師：或可減刑至10年內

承辦陳同佳案件的台灣「理律法律事務所」凃榆政律師昨就本報查詢陳案進展時，「目前並沒有任何評論與回應。」協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴昨亦回覆「暫時沒有新消息」。

一直關注陳案的台灣律師呂秋遠指，士林地檢署已通緝陳同佳，只要陳到台灣、踏入桃園機場就會被拘捕，隔離14天後開始偵訊。呂又稱，如陳要到台灣投案，只要聯絡士林地檢署，地檢署會幫他取得入台簽證。因此，如果說台灣政府以程序阻擋陳同佳，令他無法赴台投案，說法不確實。行政院長蘇貞昌前日指陳同佳不能以自由行方式赴台，呂解釋，蘇貞昌代表的是行政機關，地檢署會用司法權方式，要求行政單位合法簽證，讓陳入境，「現在問題是陳不表意願，再講簽證措施，都無法解決案件。」

對於潘媽媽昨日接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時指，會有條件地替陳向法院求情，呂秋遠表示，如果被害人家屬願替被告求情，在過去台灣的司法情況，會給予減刑機會：「如果跟媽媽達成和解，如賠償一定金額，甚至可以低於十年（刑期），但不可能減到五年以下。」

訪問中，潘媽媽指對仍未能為女兒討回公道無可能釋懷，形容事件導致整個家庭破碎，故此刻未能原諒陳同佳。她再次要求對方不要「龜縮」，應親身交代到台灣投案的意願及何時赴台。

同一訪問中，民主黨立法會議員涂謹申亦謂，估計陳同佳若自願赴台投案，由當地代表律師協助辦理簽證，說明其赴台目的，台方應會批出簽證。涂又指台方可能會要求陳同佳乘坐台灣航空公司的飛機赴台，並派警政人員在機上陪同，否則可能要待飛機飛越空中界線，台方人員才可正式作拘捕。他認為港台以往曾多次合作，警方亦曾赴台商討警務合作等，認為此案不存在凸顯台灣地位問題。