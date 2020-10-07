裁判官指藏50粒鋼珠代表可射50次 青年認藏丫叉兼刑毀囚一年

無業青年去年9月在港鐵太子站內向售票機噴白色噴漆，被港鐵職員發現及附近巡警截獲，被捕時身上搜出藏有丫叉、鋼珠及金屬棍。青年早前承認刑事毀壞、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產，以及《公安條例》下在公眾地方管有攻擊性武器三罪。主任裁判官羅德泉今判刑時指，丫叉及鋼珠等物「帶得去」，被告必然預算用作毀壞物件或射傷他人，若非被告未將丫叉拿在手中，法庭將會判得更重，最終判被告即時監禁一年，並向港鐵賠償1.5萬元。

被告冼名才（23歲）承認去年9月3日破壞售票機、八達通查閱機及增值機共6部機器，並藏有涉案物品。辯方今求情指，報告顯示被告背景正面，只因一時衝動才犯案，已經知錯，還柙期間感受到違法的後果。被告希望出獄後繼續學業，而曾賭波成癮的他，在家人協助下已完全戒賭，沒有其他惡習或不良嗜好。勞教中心報告則指，被告身體狀況不適合勞教。

主任裁判官羅德泉休庭考慮逾半小時後宣判，直指本案嚴重，被告身上另被搜出金屬棍、彈叉及50粒金屬彈珠，相關物品並非被告在現場衝動隨手拾起，而是特地攜帶前往現場，可見是有計劃並有預謀。

官指有計劃破壞公用設施

羅官續指，當時近乎每天都有示威，響應參與的人數不少，當中很多人更是情緒激動。考慮到被告所攜帶的物品，50粒金屬珠的殺傷力可以很強大，稍有差池，後果將不堪設想。被告作為成年人，一定知道當中潛在危險及嚴重後果。

羅官又指，涉案物品「帶得去」，不外乎用作破壞或射傷他人，被告亦必然預計有機會發射金屬珠。羅官又稱，丫叉及鋼珠可以有嚴重殺傷力，而被告藏有50粒鋼珠，即表示可以發射50發。倘若被告遭截查時正拿着彈叉及金屬珠，判刑將會更重。

至於毀壞港鐵財物，羅官指被告並非突然發脾氣發洩，而是多人響應號召、有組織及有計劃地破壞公用設施。被告可能對社會事件有不同意見，甚至覺得社會事件有欠公義；但他透過非法方式回應，不能構成進一步減刑因素。

羅官最終就噴污售票機罪名判監7個月、管有噴漆及金屬棍判囚8個月、而管有彈叉及金屬珠則判囚12個月，全部同期執行。被告另須向港鐵賠償約1.5萬元。

辯方早前曾指，本案並非同類型案件中最嚴重情況，被告主要只噴螢光幕，沒影響機件運作。

【案件編號：WKCC2158/20】

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