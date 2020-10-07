6折居屋︱申請者拔足狂奔趕及最後一刻交表 截至5pm最少27人爭一伙

以市價6折推售的最新一期逾7,000伙居屋晚上7時截止申請，在關門前3分鐘，有申請者拔足狂奔衝到中心交表；另有女士由於欠缺支票繳付申請費，一直等待兒子到場，終成功交表。至晚上7時，房委會樂富客務中心的職員準時關門，並推走收表箱。

今期居屋數量創復售以來最多，雖然房委會增設網上交表方式，但不少無殼蝸牛趕尾班車，到樂富房委會客務中心交表，更有不少人即場填表，只為一圓上車夢。而截至今日下午5時，未計算親身及郵遞交表，單是網上已累計收到18.9萬份居屋申請，暫時超額認購25.8倍，最少27人爭一個單位。

今期4個全新居屋屋苑包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、火炭彩禾苑及粉嶺山麗苑，合共7,047伙，面積由約278至614方呎，以市價6折推售，售價約117萬至489萬元。房委會亦一併推售因撤銷買賣協議而被收回的長沙灣凱樂苑及東涌裕泰苑單位。受疫情影響，今期居屋延至上月10日才開始接受申請，申請期亦由以往2星期，延長4星期至今晚7時截止。由於推遲申請期，今期居屋的攪珠及揀樓日期，亦分別延至明年1月及6月。

最後一日申請期，樂富房委會客務中心有不少申請人趕尾班車交表，由於房委會增設網上交表方式，到場交表人流明顯比過往幾期大幅減少，大排長龍交表、逼爆中心的景象不再。但仍有不少申請者為一圓置業夢，即場在中心的櫃枱填表。

劏房戶4度抽居屋：今期數量最多 位置大多偏遠 盼抽中機會大

曾3次抽居屋都「落選」的麥先生今期再接再厲，以白表單身再抽居屋。他坦言，今期居屋數量最多，且大部份在粉嶺山麗苑，希望「抽中機會大啲」，又稱山麗苑雖然較偏僻，但價錢平，「山麗苑係偏僻，對係市區返工唔方便⋯⋯但依家私樓價錢去到咁跨張，完全冇跌過迹象，始終居屋係比較好方法畀年青人上車」。

他現時每月以約5,000元租住上水一個僅150呎的劏房，盼抽中居屋一圓置業夢，又預算可負擔約300至400萬元的山麗苑單位，「都有儲開錢，都唔使父母幫」。

唐先生同樣以白表單身申請今期居屋，他坦言，自政府復售居屋以來每次都有申請，「每次都抽唔中，每次都失望而回」，但會繼續申請，「當買六合彩咁，買個彩數，平常心、預咗冇㗎喇，抽中當bonus。」

雖然房委會有提供網上交表，但他仍親身到樂富交表，「（親身交表）感覺穩陣啲，有咩都有得問」。每期居屋單身人士揀樓排最後，「抽中邊個屋苑都無所謂，抽中先再諗，之前諗得太多」。

唐先生現與家人同住，一直希望可以獨立，自己組織家庭，又斥政府無能力協助單身人士安居，「政府都唔係好聽得到嘢⋯⋯居住問題都唔係第一日嘅事，樓價又升到不得了」，又指曾睇私樓，舉例沙田區兩房舊樓都要600萬元，「買咗要供都好吃力，樓價好瘋狂」。

現居於九龍區公屋的張太就幫同住的女兒交表，更表明若女兒成功抽中會協助支付首期，「佢分拆出嚟抽（居屋），依家啲私人樓好貴，公屋又唔合資格」。

截至今日下午5時，未計算親身及郵遞交表，單是網上已累計收到18.9萬份居屋申請，暫時超額認購25.8倍，最少27人爭一個單位。樂富客務中心則累計收到約4.1萬份居屋或白居二申請表。

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