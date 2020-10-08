一直獲散戶不離不棄的滙控，早前成為中美角力磨心，股價一度跌穿「供股價」。在這多事之秋，滙控又被揭明知美國正調查客戶涉及龐氏騙局，但仍容許可疑款項轉賬至香港，估計或因此再遭重罰。事實上，滙控自2012年因洗錢案被美國罰款19億美元（約148.2億港元）巨款後，曾強調會大刀闊斧改善合規問題，但其後仍屢屢被揭金融違規醜聞。本報綜合滙控有三大問題，令這家百年老字號較其他銀行特別多捲入金融犯罪。

分行礙合規部工作

滙控自涉及2012年洗錢案後，為加強防洗黑錢及打擊金融犯罪，曾聲稱大量聘請合規格及風險監控有關人員；但作為風險評估的合規人員，與爭取業績的前線員工不時爆發磨擦。據由美國法院委派出任滙控監察員Michael Cherkasky 2015年的報告指，滙控執行合規程序遇上內部阻力，有合規員工建議美國滙豐投資部門與六個可疑客戶斷絕往來，但該部門不但未有合作，還欺凌該員工，大搞不信任行動。

ICIJ上月報道FinCEN文件案時，亦引述十多位滙控前合規員工，指銀行未有給他們足夠時間調查可疑交易，且美國以外的分行經常忽視關鍵客戶資料的查詢；例如2016年2月，滙控合規員工向香港分行查詢一個涉嫌洗錢的客戶資料但未果，這些合規員工形容自己是「二等勞動力（second-class workforce）」，幾乎沒有權力關閉有問題賬戶。滙控回應事件時則強調，2012年起已大規模增加合規工作，指ICIJ報道屬「歷史文件」。

滙控曾以「環球金融、地方智慧」作宣傳口號，美國克林信大學經濟系副教授徐家健指出，滙控業務遍及全球，上述問題反映滙控這種「去中央化（Decentralized）」模式，令地區分行未必執行到上級命令，「總行要求分行上報資料，分行唔報就唔報」；當不同地區都有自己獨有處事文化，上級未必即時發現問題。

不同業務管理參差

滙控於前大班龐約翰時代大舉併購，包括買入美國私銀利寶銀行、墨西哥銀行及高風險業務滙融，集團早期收購還包括1999年收購瑞士的私人銀行；然而過度併購反映了集團對不同業務的管理問題。

2015年，滙控被指2005年至2007年間，協助富有客戶逃漏稅款，隱藏近1,190億美元（約9,225億港元）資產，客戶包括王室成員、社會名流，甚至歐智華亦被揭是銀行客戶之一，透過一間屬瑞士分支客戶的巴拿馬註冊公司開設戶口，隱瞞約500萬英鎊（約5,900萬港元）花紅。

滙控其後回應稱，當年收購瑞士分支後，該分支並沒有與滙控完全整合，兩者運作方式不一樣；該行守法及盡責水平較低，或導致「一些客戶未完全遵循適用於他們的納稅義務」。同年6月，滙控與瑞士日內瓦檢控部門達成和解協議，以4,000萬瑞郎（約3.3億港元）罰款避過被刑事檢控。

美國去年底與滙控達成《延期起訴協議》（Deferred Prosecution Agreement，DPA），針對的就是滙豐瑞士私人銀行的瞞稅行為；截至2007年，該私人銀行的美國客戶，有12.6億美元（約98.28億港元）資產未向美國稅務機關申報。

罰款佔盈利比例少

根據滙控2012年業績，當年除稅前盈利為206.49億美元（約1,610.6億港元），較同年其被指將不明來歷資金、由墨西哥運入美國而被罰款19億美元（約148.2億港元）比較，罰款只佔其稅前盈利9.3%；其時，部份高層花紅被收回，高層又同意未來五年所享有的花紅，部份遞延發放。

不過，時任集團行政總裁歐智華（Stuart Gulliver）薪酬仍達743.3萬鎊（約8,671萬港元），按年計只減少7.6%，縮水部份為花紅及「業績表現獎勵」，分別少收一成及兩成。而時任財務董事麥榮恩更因成本控制有功，總薪酬升至386.9萬鎊（約4,513萬港元）。歐智華2018年離任行政總裁，同時滙控已「守行為」完畢，獲美方撤銷起訴，該年他領回這筆約15.3萬鎊「遲來的獎勵」。

近年滙控被揭多宗違規問題，但當中均以簽署DPA形式、罰款「了事」，包括去年底，旗下滙豐私人銀行瑞士有限公司被指協助客戶逃稅，與美國司法部簽定為期三年的DPA，罰款1.92億美元（約14.98億港元）。另2018年初滙控與美國簽定另一份DPA，屬銀行為解決外滙操縱問題的協議，滙控為此罰款約6,310萬美元（約4.92億港元），又承諾進一步加強合規計劃。

即使屢被踢爆問題，但滙控高層均未有面對法律責任，令外界質疑執法機關對金融機構的罰則未夠阻嚇力。徐家健認為，現時這種罰款制度，對金融機構阻嚇作用不大，令他們願意「博一博」。

徐家健以違例泊車做例子，「計過條數，我違泊幾多次先至被抄牌一次，最後都係罰吓錢而已，咁我違泊隨時仲平過泊停車場」；他認為要增加罰則，例如高層負上法律責任等，才可增加阻嚇力。假如滙控未來仍連連因金融合規問題而被罰款，股價未來難見起色。