理大圍城送檢DVD離奇粉碎 電檢處2周後神回覆：光碟機整爛

獨立紀錄片電影《理大圍城》遭電影、 報刊及物品管理辦事處電影科（通稱電檢處）連番留難，包括要求在影片中加入警告字眼，但不得註明有關警告由電檢處要求，又在放映前2小時突被電檢處評為III級電影。另外，影意志送審的《理大圍城》DVD光碟離奇粉碎，但電檢處一直未有正式解釋事件，昨日（7日）電檢處終正式回覆影意志查詢，指光碟是在運行中的光碟機內破裂，而電影報刊辦亦已即時停用發生事故的光碟機。

影意志今（８日）在Facebook專頁發文指，電檢處昨日終就《理大圍城》的事情正式回應影意志查詢，面對電影被評III級事宜、告示與影片內容不符等疑問，僅重複早前回應傳媒的查詢，並無詳細解釋清楚電影內容如何構成刑事罪行及誤導成份。

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然而，就《理大圍城》光碟離奇粉粹一事，電檢處有進一步解釋光碟是如何粉粹。據電檢處電影檢查監督回應指，電影報刊辦的檢查員在9月21日播放影片《理大圍城》時，其中一隻光碟在運行中的光碟機內破裂，有關職員已於即日向領取核准證明書的影意志有限公司代表致歉，並按該代表的要求賠償一隻光碟。電影報刊辦亦已即時停用發生事故的光碟機，以避免同類事件再次發生。

據早前電影報刊辦就光碟粉碎一事回覆《蘋果》查詢時，僅稱檢查員於9月21日播放影片《理大圍城》時其中一隻光碟破裂，但無解釋如何破裂，並稱電影報刊辦正內部跟進所發生的事故。

影意志藝術總監崔允信回應查詢時表示，「無人可以證實一隻碟係唔可以咁爛嘅，但都覺得無乜必要為咗碎片、或者佢嘅聲明再去同佢糾纏」。他指今次事件除了引起拍攝紀錄片及獨立電影的工作者關注外，電影業界亦關注事件，「對發行或者好多嘢都有影響，同埋真係一個警號嚟，業界會關注拍攝自由嘅嘢」，崔允信指影意志會繼續放映《理大圍城》及《佔領立法會》。

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