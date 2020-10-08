教局釘牌「文字獄」 小學教師憂踩紅線：唔知點教落去

有小學教師被強加在課堂有計劃地散播港獨的罪名，因而被釘牌，震驚教育界。有小學常識科老師表示，引用時事作常識科教材為常見做法，形容教育局的手段如「文字獄」。他更指，不少學校因此事而自我審查，暫不用新聞作教材，「唔知點教落去，依書直說都可能踩中政府紅線」」。

高小常識常引新聞作教材 涉事工作紙非「播獨」

陳老師（化名）為某津貼小學常識科主任，已任教7年。他表示，官津小學教師採用新聞作教材是常見做法，目的為提供真實例子佐證，令學生不會死記書本內容，同時為升中面試包含時事題目的小組討論作準備，而教師一般在學期初已訂好課程進度表，每星期再開會決定選取近期、值得留意的新聞作課堂討論。

陳又稱，小五、小六常識科會教授社會、政制發展，以及公民義務和權利，當中會提到言論、集會及出版自由，新聞選材通常包括報章、立法會議員發言、港台節目《城市論壇》、《鏗鏘集》等，內容包括揭發政府過失、批評社會不公義等，用以帶出市民擁有發聲的自由。他本人就曾引用高鐵超支、延誤，以至不同持份者聲音的新聞作教材。

對於今次事件中的工作紙設計，陳老師與同業均認為當中有進步空間，例如平衡正反論點、補充政府意見等，以提升學生摘取資訊的能力，惟他稱，課堂時間有限，學生未能吸取太多知識，而老師希望學生對不同新聞有基本認識，工作紙已能達到效果，絕非散播港獨。

即時開會決定課堂不提新聞 怕清算「等風聲冇咁緊」

至於教育局指今次事件的內容深淺程度不適合小學生，陳老師直言「好可笑」，「灌輸愛國、支持政府嘅教育，就所有年級都有能力去學習，而批評政府、對政權有威脅嘅就太細唔適合學習」。當局斷定老師「有計劃」散播港獨，陳形容為「文字獄」，反問「教學生唔同國家國旗、服飾，係咪可以算係分裂國家」，憂教育局可利用不同議題懲處教師，「條紅線同龍門不停擺緊」。

陳老師提到，事件發生後不少學校已即時開會，決定暫時不在課堂提及任何新聞報道，例如憂提美國總統特朗普感染肺染，會挑動不同陣營的神經，「等風聲冇咁緊先」，又調走如香港殖民時期歷史等有機會被針對的課題。早在反修例運動開始，學校已避談事件，若學生問起，只簡單解釋為台灣殺人事件所引起，「因為大家都好驚，唔知會唔會成為下一個被清算嘅對象」。

不滿亦控訴無門 怕「永不翻身」對教育感絕望

陳又透露，不少老師都怕學生向家長透露課堂內容時有不同演繹，因而惹禍上身，尤其網課時說話更小心翼翼，「唔知點教落去，依書直說都可能踩中政府紅線」。他又憂慮自我審查會令課程不貼近現實，變得離地，老師最終只可教簡單理論，「風花說月，唔可以作深入討論」。

陳老師又稱，事件震驚業界，他亦感到憤怒，但即使不滿裁決，「作為小市民點同政府周旋？」他亦感到懼怕，「一張工作紙就可以令老師永不翻身」，形容對教育工作感到絕望。

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