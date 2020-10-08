【兩制蓋棺】港版國安法侵蝕香港人權引起國際反彈，繼英國後，加拿大也加入收留香港抗爭者行列，向受到迫害的港人敞開庇護大門。當地《環球郵報》（The Globe and Mail）報道，渥太華已向首對香港夫婦發出「公約難民」資格，男事主表示曾在本港遭便衣內地官員拘留。

加拿大移民和難民局9月1日通知這對30多歲港人夫婦接納他們的庇護申請。二人均是去年反修例運動的活躍人士，其中33歲男子更是前線抗爭者兼本地政黨人士，還「營運一間倉庫為抗爭者製作和提供防護裝備」。

他透露在本港曾被多名沒有穿上制服的內地官員扣留，警察又派員跟蹤並搜查其住所，雖然沒被起訴，卻惶惶不可終日。他憶述在本港的最後一段日子，試過因為太恐懼，匿藏在某幢大廈地下的「洞穴」，兩夫婦最後決定流亡。

二人去年12月抵達加拿大，獲當地新香港文化協會接濟。如今獲得政治庇護，男事主向《環球郵報》表示相當感激加國政府，他說：「現在不需再東躲西藏，終於找到一個容身之所。」

根據加拿大法律，「公約難民」源自聯合國《難民地位公約》，定義是某人不能返回家園，「因為其種族、宗教、政治立場而擔心會被迫害」。

律師：暗示港司法已崩壞

溫哥華移民律師理庫蘭德（Richard Kurland）形容，這對夫婦不過是「起步槍」，相信獲發難民資格的港人陸續有來。他指出「加方的難民安排，實際是暗示香港司法已崩壞，認為該名男子面對迫害時，在當地既無處可逃，又不能合理地依賴香港司法系統提供保護」。

據報，已有近50名香港人在加拿大申請庇護。父親是香港移民的加拿大國會議員莊文浩認為，加拿大要做的不單止是接收「一小撮」政治難民，更應該仿效英國，為香港居民提供入籍加拿大的途徑。

前司法部長科特納（Irwin Cotler）也促請杜魯多政府改變目前個別審批的做法，為所有希望擺脫國安法魔爪的港人提供庇護。他說：「我不希望只限於兩個（成功個案）……我們必須作出回應，表達我們有能力保護所有來這裏尋求庇護的人，並協助他們來加拿大。」

翻查近年數據，2013至2018年間，加拿大每年都有兩至六宗港人申請庇護的新個案，但這些申請不是悉數被拒，便是中途放棄。不過去年起，申請數字開始上升，去年有12宗正在處理個案，今年上半年正在處理的申請已上升到37宗，而今次就是首宗港人成功獲批個案。

加拿大《環球郵報》/加拿大移民和難民局