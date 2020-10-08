皇都戲院保育顧問親歷變遷 「私心」盼保留戲院反映歷史

部份獲古諮會評為一級歷史建築物的皇都戲院，今日由新世界以底價47.76億元投得，是歷來最大宗強拍項目。有老商舖說，對皇都感到不捨，未來或另租地址繼續經營；在皇都成長的建築文物保護師說，盼可保留全球獨有的飛拱桁架和戲院堂座。新世界則指，預期具體保育方案明年出爐。

經歷2年的強拍程序後，新世界發展今日成功獲得皇都戲院大廈所有業權，同時正式宣佈啟動皇都戲院保育計劃。毗連皇都戲院的商場現時已十室九空，僅餘「輝煌洋服」和一間五金舖仍有營業。洋服店負責人細曾生說，暫時未收到業主通知，租約將在今年底到期，希望可以「做到最後一日」。他指，不捨得皇都和一班熟客，「好多都幫襯咗幾十年」，現正尋覓舖位，盼可繼續經營，「未搵到，貴租就唔得喇！」

皇都戲院前身為璇宮戲院，建於1952年。初期為單棟式戲院，至1959年改名皇都戲院，兼加建住宅，和將地下停車場改建為皇都商場，成為綜合式項目。皇都戲院除了有電影院，亦同時設有表演舞台，已故歌手鄧麗君、不少知名藝術團隊昔日也在皇都戲院表演。

皇都戲院吊橋桁架屬全球唯一設計

皇都戲院項目顧問委員會成員、建築文物保護師吳韻怡說，皇都是戰後現代主義的建築物，以功能為設計主導，戲院堂座較為開闊，不會有支柱阻擋觀眾觀賞電影或表演，故建築物採以桁架將樓板吊起，即皇都戲院屋頂外露的吊橋桁架，也成為皇都的最大建築特色，屬全球唯一設計。

吳韻怡說，皇都戲院是本港碩果僅存採用劇院設計的戲院；而英皇道入口上方的大型浮雕「蟬迷董卓」，屬當年前衞設計，惟現時已經褪色，正尋求復修方案。

吳續說，母親在1984至1997年間在皇都商場經營童裝生意，「用我個名做公司名，叫做韻怡公司，有埋英文名叫Wendy Company」，幼稚園至中學時期便在皇都度過，「和其他舖頭的小朋友玩到同揸𨋢嬸嬸熟咗。嬸嬸老公喺出面擺檔，夏天賣生果，冬天賣栗子」。至皇都戲院1997年結業，她則入場觀賞皇都最後一場電影《一個好人》，戲飛珍藏至今。

她認為，屋頂桁架必須原位保留，戲院內的堂座也非常重要，戲院結業後曾被改建為桌球會，但翻查屋宇署圖則，桌球會主要是加裝假天花和地台，未有破壞戲院原有的結構。而戲院亦是她「私心地」希望保留的部份，形容戲院為整個皇都最有代表性的位置，因戲院內不但有堂座，還有如露台般的「超等位」及表現舞台，認為日後保育方案可把戲院保留，更能反映皇都歷史。

她說，期望保育方案可讓區內居民享受場地。新舊元素要兼容但能一眼區分，「唔會係模仿或仿古」，例如團隊過去活化大館，是成功例子。不過具體保育方案，則要待勘探完成才知道，過程需進行保育詮釋，「respect返以前嘅用途」。至於有無具歷史價值的位置無法保留，她指是言之尚早。

新世界鄭志剛：「飛拱」一定保留

復修後可開放供市民「打卡」

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛說，具68年歷史的皇都戲院盛載香港人的集體回憶，見證本港50至60年代的輝煌歷史。他指，除保育和修復皇都，亦希望搜羅不同的皇都文物和口述歷史，未來亦期望重新將重量級表現帶回皇都，讓皇都重生。

鄭志剛指，皇都屋頂的「飛拱」建築「一定會保留」，期望完成復修後，「可以開放畀大家打卡」，更希望得到聯合國教科文組織認可，成為國際認受的古蹟。被問到保育工程的預算，他表示剛剛才統一業權，有待保育團體進行勘探等，才會知到具體保育計劃和成本，將會適時公佈。新世界預計，具體保育方案明年出爐，有信心可以做好保育。

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