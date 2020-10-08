政府擬分10年增加5天勞工假 勞方代表批太長促分3年遞增

政府年初提出會逐步將法定假期由12日增至17日，與公眾假期睇齊，但一直只聞樓梯響，據了解，下周發表的施政報告會交代進展，有報道指，政府計劃以10年時間，逐步增加勞工假至17日，即平均每2年增加1日。但有勞工界指用10年增加5日假期時間太長，認為較合理的做法是分3年遞增。

政府下周召開勞工顧問委員會，據了解，其中一個議題是討論劃一假期方案。商台引述消息指，政府計劃以10年時間逐步增加法定假期至17日。由於增加法定假期牽涉巨額薪金開支，政府不會如早前延長法定產假般，為僱主提供補助，即涉及開支全數由僱主承擔。

涉及開支全數由僱主承擔

本港公眾假期有17天，但有逾百萬名僱員卻正在放取法定假期，即俗稱勞工假，每年只有12天，勞工假較公眾假少了3天復活節假、佛誕假及聖誕節翌日假。勞顧會勞方代表周小松表示，增加法定假期已討論超過10年，在2014至2015年亦曾交上勞顧會討論，政府官員已認同有兩類假期會對打工仔造成不公，如果要再等10年才將法定假期增至17天，時間實在太長，勞方曾提出分3年增加5日假期，首年先處理3日復活節假，其後兩年再增加佛誕及聖誕翌日兩個假期，他認為有關安排較為合適。

勞顧會另一名勞方代表梁籌庭表示，增加勞工假實際涉及的成本未必很大，因僱主可透過現職員工分擔人手問題，他認為用10年時間增加假期並不合理，分2至3年遞增是較公平做法。

特首林鄭月娥年初推多項民生紓困措施，其中包括將法定假期逐步增加至17日，但一直未公佈方案。勞工及福利局局長羅致光早前表示，法定假期每增加一日，僱主員工成本將增加約0.34%；一次過加5天，員工成本將增加1.7%。他又表示，政府傾向不考慮向僱主提供補貼，因補貼僱主一天的薪金，行政支出或是薪金的一倍和兩倍，且效率很低。

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