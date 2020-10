黎智英對梵蒂岡與中方續簽主教任命協議感失望 稱武肺如「珍珠港事件」喚醒全球

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機早前就香港主教或出現親中繼任人一事趕赴梵蒂岡,苦候120小時卻未獲教宗方濟各接見。壹傳媒創辦人黎智英日前接受訪問時表示,對梵蒂岡和教宗對中方所作所為保持沉默感到非常失望,認為中國將成為最強經濟體,更想成為「神」;武漢肺炎亦正提醒全球,是時候要改變對中國的態度,否則中國將強行把其制度、價值觀強行加諸到全世界。

天主教媒體《National Catholic Register》和《Catholic News Agency》刊出聖母大學學者Fran Maier早前訪問黎智英的內容。黎表明對梵蒂岡與中國9月續簽中梵主教任命協議感到失望,認為梵蒂岡應堅守道德價值,而非保持沉默。對於陳日君樞機早前就香港主教繼任人安排,到訪梵蒂岡卻不獲教宗接見,黎直言梵蒂岡和教宗方濟各(Pope Francis)對中國所作所為保持沉默,他對此感到非常失望,認為其沉默極具破壞性,因世界都仰望梵蒂岡的道德領導(very disappointing, very damaging, for a world that looks up to the Vatican for their moral leadership.)

他又認為西方誤以為中國越強大,便會越趨近西方價值,事實上卻變成威脅基督教價值,魔爪延伸影響荷李活甚至體育界,當下武漢肺炎衝擊全球,儼如「珍珠港事件」要將全世界從自負中搖醒,看清楚中國將成為全世界經濟上最強大國家,如各國不改變中國的態度,中國將強行把其制度和價值觀強行加諸到全世界(Now is the time for us to change China’s attitude...otherwise they will change us to theirs.)

「中國想成為神」

他並認為,中國並非想消滅神,而是想成為神,中國人的財富和生活在過去40年有大幅度改變,但當人們物質上越豐富,心靈上卻越發空虛,認為梵蒂岡應憑藉道德勇氣,改變中國人的獨裁無神論,以天主教信仰填補其道德價值真空,告訴人們「人生不單是為了麵包(life is more than just bread)」。

黎智英指,太太一直是虔誠天主教徒,以往一直陪她上教會,至1997年,他自覺需要更強大力量的保護和幫助,遂在該年正式受洗,自己過去30年支持香港爭取民主,因天主教導他,人生不單單是為了自己,而當一個人不只著重個人利益,就會找到人生的意義,即使因做正確的事需面臨痛苦,也只會令自己變成更好的人,並相信所有苦難的發生都有其原因,天主一直與他同在,故他亦能坦然面對。

黎智英8月10日遭警方以涉嫌違反《港區國安法》及串謀欺詐等罪名拘捕,現雖獲保釋,但相關罪名最高可判囚10年甚至終身監禁,作為英國公民的黎智英說,不打算離開香港,家人亦十分支持他留下。他形容如果自己離開,等同放棄自己的尊嚴、放棄上主、信仰和所有自己相信的事,而如果自己不能改變一直所相信的,他只有接受其命運並心存讚美(I am what I am. I am what I believe. I cannot change it. And if I can’t change it, I have to accept my fate with praise.)。

