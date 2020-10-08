宣道校友家長聯署登頭版 聲援遭釘牌教師 斥教局顛倒事非

九龍塘宣道小學一名教師早前被教育局指「有計劃地散播港獨信息」而釘牌，外界質疑教育局以言入罪，製造白色恐怖 。有該校舊生及學生家長發起聯署聲援涉事教師，並決定在明日《蘋果》登頭版廣告力撐教師及學生。有協助發起聯署及捐款登報的校友批評，教育局刻意扭曲涉事教師的教學本意，推翻學校調查的理據亦不清晰。

今日有九宣校友及學生家長在社交平台以《顛倒是非教育局罔顧學生利益 擇善固執眾校友力撐老師清白》為題發起聯署，聲援早前該校被教育局註銷教師資格的教師，以及多名同遭處分的校長、副校及教師。聯署指，言論自由是港人引以為傲的核心價值，也是優質教育的前提。九龍宣道小學一直以自由交流的學習模式為重，老師重視學生個人成長，亦會以開放、包容與多元的態度引導同學學習。

聯署其後炮轟教育局的調查欠透明，包括未有正式召開紀律聆訊，予老師公平、透明的申辯渠道；亦未附上書面報告，以充分理由佐證老師專業失德甚至傷害學生的指控。聯署又指，宣道校方早已應教育局要求進行兩次調查，結果均為投訴内容不成立，但教育局卻政治立場先行，妄斷推翻校方的調查結果，做法侮辱校方專業及校本管理政策，「局方聲稱不希望將政治帶入校園，但此舉無疑是局方親自把香港教育政治化。」

聯署續稱，涉事教師在校任教逾二十年，一向深受學生及同事愛戴，局方此舉嚴重影響在校學生的學習連貫性，更令本港教育界和母校師弟妺失去一位資歷深厚、熱衷教學的良師，怒斥局方以「政治凌駕學生利益」。聯署舊生及學生家長亦認為，老師自行設計校本教材，引導學生理解多方觀點和論據，從而思考個人對社會議題的立場，是熱愛教育的表現，教育局卻視此為罪名，甚是諷刺。

聯署最後引述該校校歌末句「將來為主傳揚真理，謀人類福祉」，呼籲九宣校友緊記母校教誨，捍衞香港核心價值，「倘若該老師決定採取上訴及司法覆核行動，我們定必全力支持。」

有份協助發起聯署的九宣校友楊先生指，聯署截至今午5時半已有逾550人參加。他續指，認識涉事教師，認為他熱心教學。他及眾多舊生均不相信他的教學本意是宣揚港獨，對局方刻意扭曲事件感憤怒。楊又表示，雖然事件曝光後，他們未尚能成功聯絡到涉事老師，但希望他不會受事件嚴重打擊。

楊亦有份為明日聲援九宣的《蘋果》頭版廣告捐款。他指登報一事是由另一批舊生及學生家長發起，他認為此舉能展示九宣校友對母校及昔日恩師支持，盼望港人也會為涉事教師發聲，支持學校及一眾被處分的老師。明日《蘋果》頭版廣告以「宣道同學起來」為題。廣告除引用《聖經》以賽亞書一節經文外，亦在其他各句中，標註出「知道」、「是非」、「黑白」3個詞語。廣告亦附上聯署的二維碼，呼籲校友及家長參與聲援涉事教師的聯署。

另外，由多個教育界關注團體發起、要求教育局撤回取消九宣教師註冊決定的聯署，1天內亦已獲2萬人參與。

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