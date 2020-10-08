港版國安法︱北京反制限美外交官在港活動 鍾國斌料不影響港美經濟合作

中美關係日益緊張，據報中央政府要求美外交官會見香港政府官員、教育機構和社團組織人士前，需先獲中國外交部批准。紡織及製衣界、自由黨黨魁鍾國斌認為，有關措施不會影響香港與美國的經濟合作，亦不阻礙三方人士與其他國家官員會面，指措施只是中美貿易戰等衍生的問題，只會影響兩地外交，而中方亦只是在美國先行限制下作出「回應」。

《南華早報》早前引述消息指中國外交部向美方提出反制措施，要求美外交官在會見香港政府官員、教育機構和社團組織人士前，需先獲中國外交部批准，美國駐港澳總領事館隨後發聲明反擊，指中方對美施加的新限制，對雙方均有害。

自由黨黨魁鍾國斌今早在電台節目表示，中國外交部是就美國去年初宣佈限制中國外交官在美的工作活動、以及今年7月中要求中國關閉駐休斯敦總領事館作出「回應」，鍾不認為有關限制措施會影響香港的「一國兩制」或與美國的經商合作，強調香港與美國商會會面、合作「一直都冇乜影響」，認為有關措施只是中美貿易戰、政治爭拗衍生而出的問題，故只會影響兩地外交，強調是「美國行先一步，中方再回應」。

上周晤歐盟、英領事代表 商立法會延任事宜

鍾國斌續指，上星期曾與歐盟、英國領事代表會面，有向他們反映本港立法會延長一年後的影響等，都沒有受到阻礙，鍾又透露，他曾與中方相關人士會面討論有關限制措施，引述對方表明限制措施只會對美國有影響，其餘國家不會受到影響。

被問到若確實執行有關措施後，會否影響本地官員向美方反映政治意見？鍾認為，雙方仍可透過書信來往，亦不用先給中方審閱有關信件，因此相信影響不大。

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