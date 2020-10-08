【本報訊】內地知名紅色收藏家符春曉，位於油麻地彌敦大廈的單位上月初被爆竊，報稱損失約50億港元珍藏，警方經近一個月追查拘捕三名涉案男子，起回一幅長2.8米的毛澤東手書《紅軍第四軍司令部政治部佈告》，警方稱賊人嫌手書太長，難以展示，將之「分屍」剪成兩截。符春曉回應傳媒查詢時坦言珍藏被毀很可惜。

被捕三人分別姓吳（44歲）、姓譚（47歲）及姓林（49歲），林獲准保釋候查，吳及譚仍被扣查。有組織及三合會罪案調查科高級警司何振東表示，事發後有的士司機報案稱曾接載三名涉案男子，根據其線索，警方上月22日在灣仔拘捕一名姓林男子，涉嫌處理贓物，又在其住所起回兩枚銅幣及一幅長達2.8米的毛澤東手書的長卷。

據知，該幅長卷名為《紅軍第四軍司令部政治部佈告》，不過警方起回長卷時已被人剪毀一分為二，有人解釋覺得該書卷太長，難以展示，所以將其剪開。至前日（6日），警方再到油麻地一個住宅單位內拘捕兩名中國籍男子，其中姓吳男子涉嫌爆竊被捕，姓譚屋主則涉嫌協助逃犯，行動中未有起回其他失物。案發時有三男入屋爆竊，相信兩人在逃，正追緝他們。

何振東續指，失竊單位並無加裝太多保安設施，估計疑犯隨機犯案，選擇長期無人出入的單位，以及低設防的大廈爆竊，至於被偷走的收藏品真正價值，仍需向中港兩地及有關機構查證。

符：非常非常可惜

身在內地的符春曉接受傳媒訪問時表示，對於事隔近一個月警方終拘捕三人，感到高興，又指能找回部份珍藏已屬萬幸，希望疫情過後可來港取回收藏品，再捐獻部份珍藏至博物館及圖書館，「只是說他們毀掉它很可惜，非常非常可惜，但是沒辦法」。

早前符春曉因爆竊案感到不舒服，要入院留醫，本報昨午亦聯絡到其秘書，秘書指符已出院在家休息，疑犯雖然落網，但符並未釋懷，對於毛澤東的手書被毀感到極心痛，「承受不了這麼大的打擊，怎麼會開心，東西沒拿到手，又被人家撕成兩半，怎麼開心呢？」又指有部份贜物已經賣掉，據稱「有兩個人想要，所以撕成兩半」。

上月10日，大廈保安巡樓發現涉事單位鐵閘及木門被撬，房內鐵櫃被爆開搜掠，立刻報警，經點算後證實10枚銅幣、24,327枚舊郵票、七幅報稱由毛澤東親筆所寫的書法被人偷去，聲稱價值約50億元。