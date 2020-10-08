助護涉藏雷射筆被控 辯方爭議呈堂證物非被告身上搜出

去年11月10日網民號召「八區開花」，警方在旺角驅散集結的黑衣人時，拘捕身穿黑衣及帶上口罩的女助護並帶返警署搜身，女警聲稱從其褲袋搜出一支雷射筆。女助護否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，今日受審。辯方爭議證物鏈的連貫性，質疑當時從被告身上檢獲的雷射筆，並非今天控方打算呈堂的一支。

任職二級病人服務助理的34歲女被告鄭敏，被控於去年11月10日在旺角彌敦道和亞皆老街一帶的公眾地方管有攻擊性武器，即一個能發出雷射光束的裝置。

截停被告的防暴警王凱洲今供稱，他當晚11時許乘坐警車行經旺角亞皆老街近花園街時，看見有40至50名黑衣人在先達廣場對開聚集，其間突然有黑衣人向警車投擲汽油彈。他下車看見黑衣人沿花園街向北方逃跑，於是上前追截，追捕約30米後，將戴黑帽及口罩的被告按在地上。被告當時仍掙扎，最終他在同袍協助下制服被告。他同意看不到被告向警隊擲雜物，形容被告只是跟著黑衣人群離開。

辯方向防暴警展示被告遭制服時的新聞照片，防暴警否認膝壓被告頸及肩，亦不能肯定同袍是否用膝壓被告頸及肩。

控方其他警員證人指出，被告被按在地上後仍然掙扎，遂警告她謂：「咪郁！否則使用更高武力。」惟被告仍掙扎，他遂為被告鎖上膠索帶，並於被告腰包內找到5支生理監水。警員以非法集結及違反蒙面法的罪名拘捕她。

警員將被告帶返紅磡警署，女警郭海恩（譯音）在臨時羈留室對被告搜身，在被告褲袋找到一支雷射筆。女警接受辯方盤問時同意，當晚有超過20名被捕男女帶返警署，但她沒留意、亦不清楚其他被捕人士有否搜出雷射筆。

女警將檢獲的雷射筆及口罩交給同袍，同袍再以「藏有攻擊性武器罪」拘捕被告。聆訊明續。

【案件編號：KCCC1443/20】

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