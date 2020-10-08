毛澤東真迹書法被盜 無業漢被控爆竊今提堂

收藏家符春曉上月在油麻地被竊匪偷去7幅毛澤東真迹書法、包括《全國山河一片紅》在內的二萬多枚舊郵票，約值50億元。警方經調查後起回其中一幅被盜的毛澤東真迹書法，惟已被一剪為二，警方先後拘捕三人，其中一名無業漢被控爆竊罪，案件今午提訊，裁判官將案押後以待警方進行認人手續。

無業被告吳永倫（43歲）被控一項入屋犯法罪，他被指上月10日侵入彌敦道10樓後座，偷竊7幅字畫、24,327枚古董郵票、十枚銅牌，總值49.8億元。

被告今毋須答辯，押後至下周二（13日）再訊，以待警方進行認人手續，辯方沒有申請保釋，其間被告須還柙警方看管。

警方組織罪案及三合會調查科高級警司何振東早前稱，當日有三名賊人乘的士至彌敦道512號，爆竊得手後同樣乘的士離開，警方上月22日在灣仔拘捕49歲姓林男子，涉嫌處理贓物，起回兩枚銅幣及一幅2.8米長的毛澤東真迹書法。據悉，警方起回的2.8米長字畫，有人報稱因方便展示，將它一剪為二。

資料顯示，警方早前在油麻地一個住宅單位拘捕被告及47歲姓譚男子，分別涉嫌爆竊及協助罪犯，並通緝其他疑犯。

┌【案件編號：KCCC2517/20】

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