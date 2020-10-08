「亞洲北約」圍堵中共（劉細良）

美國國務卿蓬佩奧出席日本、美國、澳洲和印度外長在東京舉行的「四方安全對話」，他批評中國在東海、南海和台海等地採取越來越多行動，威脅區內的自由、民主和多樣性，呼籲日、澳、印攜手應對，保護人民和夥伴免受中共的剝削和脅迫。蓬佩奧亦指，美日澳印的外交合作將擴大至其他國家，希望將來印度太平洋能建立國際的安全保障架構。其後他接受日本媒體訪問時說：「北京在應允給予香港50年不變這個協議『走數』；同樣地它承諾南海非軍事化，中國一樣可以即時違反這個承諾」。對於台灣，蓬佩奧指美國希望減低兩岸緊張關係，「我們希望帶來和平，而非紛爭」。但蓬佩奧隨即指出：「姑息不是答案」。

美歐印澳日韓組民主聯盟

這種以印、澳、日等亞洲民主國家聯盟的新戰略方針，並非只是美國國策。9月初德國發表最新印太戰略方針，較早時間法國也提出相同的印太策略，歐盟以德法為首，這顯示印太民主聯盟是歐洲的新戰略。《日經亞洲評論》報道，德國多年來的亞洲策略都以中國為中心，但近來突然大幅轉向，決定強化與日本、南韓等區域民主大國的夥伴關係，藉以維護法治世界的原則。德國外長馬斯表示：「我們想在法治和國際合作的基礎上協助塑造（未來的國際秩序），所以對於那些共享民主和自由價值的國家，我們不斷加強合作關係。」而美國今年已經派航母戰鬥群首次與印度南方艦隊進行軍事演習，又與日本、澳洲在南海、菲律賓海進行聯合軍演。

蓬佩奧今年7月在尼克遜圖書館所發表的討共檄文，聯合民主國家圍堵中共的政策，首先體現在亞洲，可以預計這個亞洲安保架構是針對中共的軍事合作，「亞洲北約」已經開始。北大西洋公約組織是以美國為首的地區防務體系，將區域性軍事行動的指揮權集中，在歐洲對抗蘇聯。亞洲這個小北約，就是將中共視為地區不穩定因素的「印太戰略聯盟」。美國在奧巴馬政府後期提出的重返亞洲是開端，南韓首先部署薩德防禦系統，當時一直有傳會在台灣部署薩德及軍售F-35隱形戰機，早前美國出售F-35予日韓，台灣只得到F-16V，估計目前已完成F-16V採購，開始討論F-35。根據美國解密檔案顯示，中美建交三個公報中，列根總統對軍售台灣的政策詮釋，是根據中共武力威脅台灣的程度而決定軍售武器性能和數量。對台軍售升級正是亞洲北約的第一步。中共要挑戰美國，首先要成為亞洲霸主，而西方制衡中共的關鍵也在亞洲，貿易戰是台前戲，追究武肺是手段，地緣政治的軍事聯盟，才是見真章。

特朗普康復後強勢再登場，必借武肺事件與受害國家聯手追究病毒來源，看看華春瑩、司馬南、胡錫進等低智左嘴戰狼，仍在抽水挑釁美國，這場中美惡鬥，好戲將在後頭。

劉細良

時事評論員