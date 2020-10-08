李八方online︱政府使130萬加圍欄 重重圍封政總外圍

林鄭月娥2017年上任特首無耐，曾經講過「為顧及政府面子同尊嚴」，政府應該重開俗稱「公民廣場」嘅政總東翼前地。點知佢搞咗一大輪，公民廣場最終局部重開過一陣後，即因為林鄭施政不得民心，激發連場社會運動，公民廣場現時嘅警察水馬數量，仲多過689年代，政總亦長期有防暴警員駐守，公民廣場對出天橋更封晒鐵絲網，令到政總附近範圍監獄味濃。

但林鄭政府似乎仲未夠皮。近日八方行經政總天橋鄰近公民廣場嘅通道時，就發現大批工人喺度開工，架設一道極長嘅白色刺狀圍欄，令政總睇落更加生人勿近，唔知而家特區政府嘅面子同尊嚴去咗邊？

康文署回覆八方查詢時就話，呢項工程涉及約130萬元公帑，解釋突然進行呢個工程，係因為去年曾發現有公眾人士擅自進入該處花圃，所以康文署喺邊陲位置加裝圍欄，以免公眾人士唔小心行近邊陲位置產生危險喎。

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