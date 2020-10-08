施政報告傳推大灣區港人投票 民主派斥為建制派種票：在台港人是否也可在當地投票？

建制派去年11月區選大敗後，親建制報章《星島》今日預告，特首林鄭月娥下周發表的《施政報告》，正研究推出措施讓居住大灣區的港人投票。民主派議員力斥政府上述做法等於為建制派「種票」，全體民主派議員將反對有關做法，亦會阻止相關條例在立法會內通過。有民主派議員批評建制派只准大灣區港人投票，卻不准台灣港人投票的說法：「佢哋係咪搞緊台獨？」

民主派議員今日（8日）召開記者會，表明反對讓居住大灣區的港人投票。民主派會議召集人胡志偉批評，容許居住大灣區的港人投票，將令香港的選民資格定義變得「唔清唔楚」，質疑政府在內地設立多個票站，只想為建制派勝度身訂做「必勝」的選舉制度。他又擔心，民主派參選人在內地拉票時，隨時變成自動「送中」；部份被拒發出回鄉證的民主派人士，亦難以進入內地展開拉票工程；而民主派候選人的選舉文宣在中共審查下，則難向大灣區居民宣揚政治理念。

林卓廷：若有人在內地種票 相關部門難以調查

曾任廉署調查主任的民主黨立法會議員林卓廷指，香港的政府部門如廉署、選舉事務處等，法律權力都只限於香港，若然有人在內地種票，相關部門難以進行任何調查。他更質疑支持方案的工聯會會長吳秋北和全國人大常委譚耀宗只准大灣區港人投票，卻不准居於海外和台灣的港人投票的說法：「台灣對佢哋（譚耀宗、吳秋北）嚟講唔係『一國』範圍？佢哋係咪搞緊台獨？」

立法會選舉中，選民會按地址被分配五個不同的選區，工聯會會長吳秋北接受報章訪問時指，居於大灣區的港人即使在港沒有居所，亦會與其他港人有聯繫，建議可與其親戚所屬選區掛鈎。林卓廷批評，這是極其荒謬的安排：「中山居民可以喺中環投票，東莞居民可以喺東涌投票，但佢哋其實連呢啲區都從來未去過。」

公民黨法律界議員郭榮鏗亦指，若然民主派參選人在今次大灣區投票安排，未能接觸大灣區的選民，將嚴重剝削候選人的應有權利，有關問題將成為提出司法覆核的理據。

梁美芬：可在台設立法會選舉投票站 建制倡內地票站點票

不過，建制派議員則表明支持讓居於大灣區的港人投票。支持方案的經民聯議員梁美芬被問到在台灣的港人應否也獲投票權時指，在台灣設立香港立法會選舉的投票站「其實都可以諗」，因為台灣「都係喺『一國』之下」。對於部份民主派因未有回鄉證，未能返回內地拉票，梁美芬則指：「呢個要問返嗰啲人自己，點解無呢個能力去做（內地拉票），而唔係問其他人。」

譚耀宗接受《星島日報》訪問時表示，政府明年若推行大灣區投票，可從香港調派人手到內地擔任票站人員，建議在內地票站點票，更指若在大灣區實行跨境投票，技術上也可做到在北京、上海等大城市設票站，供港人投票。吳秋北在該報道中建議，政府在大灣區9個內地城市設票站，並在內地票站直接點票。

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