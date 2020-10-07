皇都戲院保育冀重塑大劇院 擬留空間供市民觀賞飛拱桁架屋頂 外牆浮雕完整保留

擾攘4年的北角皇都戲院保育方案終於有定案，積極收購皇都業權的新世界今早完成收購程序。新世界表示，已委聘3大英國及本地建築保育顧問為戲院制訂保育管理計劃，除最重要的飛拱桁架屋頂及外牆浮雕完整保留外，更計劃讓被桌球室遮蓋的戲院間隔重見天日。據悉，新世界有意遠道邀請昔日為戲院設計座位的美國公司重造當年座椅，重塑可容納交響樂團表演兼電影放映的多用途舞台，期望在天台設空間，讓市民近距離接觸全球獨一無二的桁架屋頂，料2026年或以前將完成重建。

有近70年歷史的一級歷史建築北角皇都戲院，去留問題一直受外界關注。新世界於2018年已委聘3大著名保育公司作為顧問，為戲院制訂保育管理計劃，包括為大館進行保育的英國建築顧問Purcell、英國著名建築事務所WilkinsonEyre，以及曾參與雷生春活化的「本地薑」AGC Design。

據悉，保育顧問希望能保留戲院內大部份結構，但因劇場早年被改成桌球室，整個可容納1,300座位的大劇院均被桌球室地板及假天花遮蓋，據知保育顧問曾進入戲院逐一視察，鑑定當中哪些物件需原地保留及移走儲存，但料最快明年初才能將桌球室間隔拆走，進行3D掃瞄以了解哪些結構仍然存在。

訪尋昔日設計座位美國公司 將戲院變身多用途舞台

消息指戲院內的座位已被大致移除，但新世界有意重塑當年大劇院模樣，故遠道訪尋昔日為戲院設計座位的美國公司Bodiform，希望他們能覓得當年戲院設計圖，仿製當年戲院座椅，甚至連昔日的掛牆吊燈亦期望重設。據知，日後皇都將變身表演藝術場地，設多用途舞台，不會只作單一戲院或劇場用途，舞台料可容納完整的交響樂團，日後或邀請國際團隊表演，但料大劇院規模會較昔日細。

至於當年戲院的「超等座」，據悉現時其出入口被石屎封住，要待日後進行視察，但該處的男女廁間隔仍在，昔日的廁所標示亦沒有被拆走，料復修後日後可重用。

外牆立體浮雕日久失修 即使復修亦未能回復舊貌

至於外殼方面，保育顧問認為整個飛拱桁架屋頂是戲院最重要的部份，雖然該處石屎有剝落，但料稍為復修後日後有機會設通道讓行人走近桁架近距離觀看其建築特色，不過仍要視乎其承重能力及屋宇署是否批准等。至於外牆由著名畫家梅雨天的《蟬迷董卓》立體浮雕，因日久失修，浮雕有被破壞痕迹，亦被加設通風口，而昔日有關該處的彩色相片已無法尋獲，故即使可復修，料未必能做到原來模樣。

而新世界有意將皇都戲院活化為「文化綠洲」，以保留皇都、飛拱及其用途為三大目標，按強拍條例，相關重建項目要在6年內完成，即預料項目會在2026年或以前落成。至於重建成本，據知項目料難以做到收支平衡，實際成本仍有待計算。

此外，皇都戲院是不少人集體回憶，新世界已開始進行皇都戲院的文物搜集及口述歷史計劃 ，暫時已收集到幾百件與皇都及北角一帶有關的文物，包括戲院告示牌、當年與片商簽訂的協議等，並會將有關收集得來的文物，於日後的皇都戲院內展出。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛稱，皇都戲院是碩果僅存的文化古蹟，因具歷史價值的50年代戲院在香港早已蕩然無存。他稱，皇都雖然日久失修，但在保育舊建築時，會令皇都戲院重生。

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